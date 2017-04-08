Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Седьмой митинг протеста против роста тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске

Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска на площади Ленина в субботу, сообщает «Интерфакс».

«По нашей оценке, в митинге принимают участие около 550 человек», — сообщил агентству представитель мэрии Новосибирска.

Митинг был заявлен организаторами на полторы тысячи человек, добавил он.

Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре в среднем на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Также выступавшие отметили, что анонсированная губернатором Владимиром Городецким встреча с представителями инициативных групп так и не состоялась, хотя предварительные согласования по спискам участников велись и с организаторами данного митинга.

Акция была организована Комитетом солидарных действий (КСД), в который вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе: Комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО «Альтернатива ЖКХ» и другие.

Митинг стал седьмой по счету акцией протеста против роста тарифов в Новосибирске. Как сообщалось, губернатор Новосибирской области Городецкий в конце 2016 года подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

Прокуратура региона проводит проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.

Новости smi2.ru

  • Экс-чиновники выводят людей на митинг против роста тарифов в Новосибирске (9)
  • Торговый павильон с товаром и продавцами сносят в центре Бердска (32)
  • Суд отменил повышение тарифов на Алтае по иску ФАС (2)
  • Сторонники свободы творчества хотят сесть за стол переговоров с православными активистами Новосибирска (15)
  • Против террора выйдут на митинги (11)
Седьмой митинг протеста против роста тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [18:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2

Все новости

[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: