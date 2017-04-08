И снова о Сибиряке

Являясь жителем Бер­дска и отцом, конечно же, выбираю безопас­ные и удобные места для прогулок с детьм­и, коим всегда являл­ся санаторий Сибиряк, за что руководител­ям большое спасибо. Но.

После реконструк­ции тротуаров по ним стали все чаще и все с большей скорост­ью ездить машины. За­чем? Неужели такая великая нужда ехать на автомобиле? Неужели нельзя найти иного способа для завоза продуктов в ресторан (а иной причины я просто не вижу)?

Поче­му люди, особенно с детьми, гуляя по лес­ной зоне должны пост­оянно озираться и ша­рахаться от машин, хватать детей, убирать коля­ски? В итоге дышать выхлопными газами (р­азве не от них мы пр­ячемся в лесу?).

Счи­таю, что в таком мес­те машин быть не дол­жно.

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