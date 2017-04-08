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И снова о Сибиряке
Являясь жителем Бердска и отцом, конечно же, выбираю безопасные и удобные места для прогулок с детьми, коим всегда являлся санаторий Сибиряк, за что руководителям большое спасибо. Но.
После реконструкции тротуаров по ним стали все чаще и все с большей скоростью ездить машины. Зачем? Неужели такая великая нужда ехать на автомобиле? Неужели нельзя найти иного способа для завоза продуктов в ресторан (а иной причины я просто не вижу)?
Почему люди, особенно с детьми, гуляя по лесной зоне должны постоянно озираться и шарахаться от машин, хватать детей, убирать коляски? В итоге дышать выхлопными газами (разве не от них мы прячемся в лесу?).
Считаю, что в таком месте машин быть не должно.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [17:40]
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