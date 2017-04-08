За 20 минут до начала старта международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» 8 апреля актовый зал центральной детской библиотеки в Бердске был наполнен. Но бердчане продолжали подходить. Сотрудники абонемента приносили дополнительные стулья. Один пенсионер присел у пианино, стоящего на сцене. Участникам, пришедшим проверить свою грамотность почти в 15.00, пришлось взять в руки планшеты и папки. И писать на них.

Шестой год подряд приходит писать тотальный диктант Любовь Рачева.

— Я этот день жду с нетерпением, заранее приклеила на календарь пометку с датой проведения тотального диктанта. Иду сюда, как на выпускной, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Любовь Рачева.

Она призналась, что всегда за диктант получает хорошие оценки, но отметила, что слабовато с пунктуацией — всю жизнь на телеграфе работала, а пунктуацию там не соблюдали.

Самым простым для Любови Анатольевны оказался текст Усачева о Перми, вернее, самым интересным, поправляет бердчанка.

— Все результаты храню. Даже сестрам на Урал отправляю, что пишу здесь, — смеется Любовь Анатольевна.

Арина Шаинян пришла на «Тотальный диктант» вместе с бабушкой, мамой и тетей. 12-летняя школьница впервые принимала участие в акции по проверке грамотности. Говорит, что знает русский язык на «пять» и с диктантом должна справиться.

— У нас такая традиция в апреле ходить на «Тотальный диктант». По традиции кто-то в баню ходит, а мы — на диктант, — шутят постоянные участники акции.

Ровно в 15.00 двери библиотеки закрылись. Диктант приготовились писать 64 бердчанина, большая часть из них — молодые люди.

Участников акции приветствовала заместитель бердской библиотечной централизованной системы Инна Суворова. Она рассказала немного об истории «Тотального диктанта». Отметила, что в этом году его пишут 150 000 русскоговорящих участников.

Автор видео Галина Панчева

Шутливое видеобращение от организаторов акции заставило зал смеяться. Ну, а затем начался серьезный процесс. Свой текст, также по видео, прочел Леонид Юзефович. Посвящался он Перми и Каме.

Постоянный «диктатор» в детской библиотеке, филолог, преподаватель высшего колледжа информатики Анна Фатеева рассказала о правилах оформления бланков, напомнила о некоторых правилах написания слов. И начала читать текст. В зале воцарилась тишина.

Вторая бердская площадка, где проходила международная акция по проверке грамотности, находилась в молодежном центре «Сто друзей». В 14.20, как рассказали сотрудники библиотеки, там зарегистрировали 40 человек. До 15.00 подошли еще 30. В Центре развития образования диктант писали две молодые бердчанки. Всего участниками акции в Бердске стали 136 человек. Примерно такое количество, сколько и ожидали бердские организаторы акции.

— Заранее мы никогда не регистрируем наших участников. Усаживаем всех, кто приходит. Правда, места маловато. В этот раз порадовало то, что писать диктант пришло много молодых людей, в том числе студентов и школьников, — отметила Суворова.

Результаты написания диктанта станут известны после 12 апреля.

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