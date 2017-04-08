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В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО «Энергия» Георгий Михайлович Гречко, передает «Интерфакс».
Накануне федеральные СМИ сообщили что, космонавта выписали из 81-й городской клинической больницы Москвы им. Вересаева, куда он был госпитализирован с подозрением на микроинфаркт.
Георгий Гречко родился в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.
Гречко совершил три космических полета.
Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17″ и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4″.
Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26″ и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6″.
Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14″ (старт) и «Союз-Т-13″ (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7″.
С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук.
Гречко — автор мемуаров «Космонавт №34. От лучины до пришельцев».
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