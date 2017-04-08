Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Скончался космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО «Энергия» Георгий Михайлович Гречко, передает «Интерфакс».

Накануне федеральные СМИ сообщили что, космонавта выписали из 81-й городской клинической больницы Москвы им. Вересаева, куда он был госпитализирован с подозрением на микроинфаркт.

Георгий Гречко родился в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.

Гречко совершил три космических полета.

Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17″ и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4″.

Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26″ и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6″.

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14″ (старт) и «Союз-Т-13″ (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7″.

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук.

Гречко — автор мемуаров «Космонавт №34. От лучины до пришельцев».

Новости smi2.ru

  • Трое членов экипажа МКС вернулись на Землю (1)
  • Космонавтам не хватает лекарств (1)
  • «Время первых»: СССР обогнал Америку и первым шагнул в открытый космос (4)
  • Экипаж МКС поздравил бердских школьников (4)
  • Фотографии космонавтов перепутали на стендах в парке Бердска (13)
Скончался космонавт Георгий Гречко

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [16:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2

Все новости

[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: