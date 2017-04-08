Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Грузовик въехал в толпу в Стокгольме: четверо погибли и 15 человек пострадали

Шведская полиция задержала еще одного человека по делу о событиях в Стокгольме. Об этом сообщает газета Expressen.

Арест был произведен в северном столичном пригороде Юльста. На месте задержания находились около 10 патрульных машин. Как передает издание, задержанный в наручниках был помещен в полицейский автомобиль, пишет ТАСС

В пятницу угнанный грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс», совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, 9 из них серьезно, 4 погибло.

Премьер-министр Швеции Стивен Лёвен назвал произошедшее «нападением» на страну, добавив, что «все указывает на террористический акт».

Человек, задержанный после теракта в Стокгольме вечером 7 апреля, — 39-летний выходец из Узбекистана. Об этом со ссылкой на источники сообщает шведский сайт Aftonbladet. Официально эта информация не подтверждена, пишет Медуза.

Имя задержанного в сообщении не называется. По информации издания, он проживает в одном из пригородов Стокгольма.

Знакомая мужчины рассказала журналистам, что он «никогда не говорил о политике или религии, а говорил лишь о том, как получить больше работы и отправить деньги семье» (по ее словам, у него четверо детей). Она заявила, сказано в публикации, что не верит в его причастность к теракту.

По данным Aftonbladet, в фейсбуке задержанного были найдены пропагандистские материалы террористической организации «Исламское государство»; он якобы поставил лайк фотографии, сделанной сразу после взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году.

Новости smi2.ru

  • Ядовитыми пакетами с цитатами из Корана пугают в соцсетях Бердска (3)
  • Школьник из Ангарска с помощью iPad сообщил о теракте на авиарейсе S7 (2)
  • ФСБ: Из-за теракта разбился российский самолет А321 в Египте (51)
  • ФСБ предотвратила теракт в Крыму (7)
  • Фото: 5 терактов во Франции, более 150 погибших (17)

Грузовик въехал в толпу в Стокгольме: четверо погибли и 15 человек пострадали

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [09:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:00] Грузовик въехал в толпу в Стокгольме: четверо погибли и 15 человек пострада...

[08:40] Почему бизнесу позволяют портить округу около ДК «Родина»

[06:55] Одну яму засыпали, вторую оставили

Все новости

[09:00] Грузовик въехал в толпу в Стокгольме: четверо погибли и 15 человек пострада...

[08:40] Почему бизнесу позволяют портить округу около ДК «Родина»

[06:55] Одну яму засыпали, вторую оставили


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: