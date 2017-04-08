Шведская полиция задержала еще одного человека по делу о событиях в Стокгольме. Об этом сообщает газета Expressen.

Арест был произведен в северном столичном пригороде Юльста. На месте задержания находились около 10 патрульных машин. Как передает издание, задержанный в наручниках был помещен в полицейский автомобиль, пишет ТАСС

В пятницу угнанный грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс», совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, 9 из них серьезно, 4 погибло.

Премьер-министр Швеции Стивен Лёвен назвал произошедшее «нападением» на страну, добавив, что «все указывает на террористический акт».

Человек, задержанный после теракта в Стокгольме вечером 7 апреля, — 39-летний выходец из Узбекистана. Об этом со ссылкой на источники сообщает шведский сайт Aftonbladet. Официально эта информация не подтверждена, пишет Медуза.

Имя задержанного в сообщении не называется. По информации издания, он проживает в одном из пригородов Стокгольма.

Знакомая мужчины рассказала журналистам, что он «никогда не говорил о политике или религии, а говорил лишь о том, как получить больше работы и отправить деньги семье» (по ее словам, у него четверо детей). Она заявила, сказано в публикации, что не верит в его причастность к теракту.

По данным Aftonbladet, в фейсбуке задержанного были найдены пропагандистские материалы террористической организации «Исламское государство»; он якобы поставил лайк фотографии, сделанной сразу после взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году.

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