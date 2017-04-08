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Почему бизнесу позволяют портить округу около ДК «Родина»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Пару дней назад около магазина Монетка, что стоит на земле, где когда-то росли березы, установили киоск «Хлеб». Хлебные полки что ли опустели в самом супремаркете? Сто процентов, что сейчас к хлебу добавят  еще пару тройку устарелых конструкций с «булавками и снедью». Как уже эта ярмарка надоела — весь город расписной. Сделали ДК «Родину» — современной, красивой, ну зачем устраивать базар напротив? Здание магазина, как впрочем и других в Бердске, увешано баннерной рекламой, так нет же — еще ларьков понатыкаем! Киоски эти гонят из Новосибирска — и они стекаются к нам? Ну, ладно, понимаю, что открывали бы булочные с большими витринами, сквозь которые вы видите разнообразный хлеб, булочки, пирожные и ощущаете аромат кофе) Но вот убожество в виде ларьков, пусть даже с хлебом, сколько же будет украшать наш город? Десятки магазинов уже  построили в виде загонов, экономя на плоских крышах, а к ним присосками — ларечки. В них, торгующих молоком, сыром, хлебом — руки-то хоть раз в день моют?

В общем — очень жаль, что территория около замечательного дворца становится перманентной ярмаркой — с убогими магазинами, киосками, рекламными щитами, которые кстати ужасны и портят «пейзаж». Может, пресс-секретари мэра Шестернина читают сайт, так пусть сообщат ему, что вложив 200 млн рублей в ремонт ДК, пора браться за внешнюю среду около него. Ну, правда, неужели в городе невозможно выстроить внятную, современную архитектурную, ландшафтную политику?????

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Почему бизнесу позволяют портить округу около ДК «Родина»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [08:40]

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Курьер.Среда.Бердск

[09:00] Грузовик въехал в толпу в Стокгольме: четверо погибли и 15 человек пострада...

[08:40] Почему бизнесу позволяют портить округу около ДК «Родина»

[06:55] Одну яму засыпали, вторую оставили

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[09:00] Грузовик въехал в толпу в Стокгольме: четверо погибли и 15 человек пострада...

[08:40] Почему бизнесу позволяют портить округу около ДК «Родина»

[06:55] Одну яму засыпали, вторую оставили


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Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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