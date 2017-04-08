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Пару дней назад около магазина Монетка, что стоит на земле, где когда-то росли березы, установили киоск «Хлеб». Хлебные полки что ли опустели в самом супремаркете? Сто процентов, что сейчас к хлебу добавят еще пару тройку устарелых конструкций с «булавками и снедью». Как уже эта ярмарка надоела — весь город расписной. Сделали ДК «Родину» — современной, красивой, ну зачем устраивать базар напротив? Здание магазина, как впрочем и других в Бердске, увешано баннерной рекламой, так нет же — еще ларьков понатыкаем! Киоски эти гонят из Новосибирска — и они стекаются к нам? Ну, ладно, понимаю, что открывали бы булочные с большими витринами, сквозь которые вы видите разнообразный хлеб, булочки, пирожные и ощущаете аромат кофе) Но вот убожество в виде ларьков, пусть даже с хлебом, сколько же будет украшать наш город? Десятки магазинов уже построили в виде загонов, экономя на плоских крышах, а к ним присосками — ларечки. В них, торгующих молоком, сыром, хлебом — руки-то хоть раз в день моют?
В общем — очень жаль, что территория около замечательного дворца становится перманентной ярмаркой — с убогими магазинами, киосками, рекламными щитами, которые кстати ужасны и портят «пейзаж». Может, пресс-секретари мэра Шестернина читают сайт, так пусть сообщат ему, что вложив 200 млн рублей в ремонт ДК, пора браться за внешнюю среду около него. Ну, правда, неужели в городе невозможно выстроить внятную, современную архитектурную, ландшафтную политику?????
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [08:40]
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