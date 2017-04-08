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Уважаемая редакция, добрый вечер! Прошу вас сделать репортаж о ямочном ремонте на ул. Песчанная и Попова! Не так давно вы писали о там, как рапортует Захаров о ямочном ремонте. Но почему на этих улицах его делают настолько наплевательски к автолюбителям?
Две ямы одинакового размера расположены в пяти сантиметрах друг от друга. Одну из них засыпали, вторую оставили, как есть. И так на протяжении двух улиц. Неужели одна понравилась Захарову, а вторая нет?
Уважаемый прокурор Бердска, надеюсь, вы прочтете мое обращение к людям и к вам и проведете проверку в отношении этих лиц в части осваивания денежных средств, предназначенных денежных средств на ремонт. А то этот беспредел уже становится настолько неприятен, что сил уже не осталось. Почему эти люди находятся на своих должностях?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [06:55]
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