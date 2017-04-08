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Одну яму засыпали, вторую оставили

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Аноним:

Уважаемая редакция, добрый вечер! Прошу вас сделать репортаж о ямочном ремонте на ул. Песчанная и Попова! Не так давно вы писали о там, как рапортует Захаров о ямочном ремонте. Но почему на этих улицах его делают настолько наплевательски к автолюбителям?

Две ямы одинакового размера расположены в пяти сантиметрах друг от друга. Одну из них засыпали, вторую оставили, как есть. И так на протяжении двух улиц. Неужели одна понравилась Захарову, а вторая нет?

Уважаемый прокурор Бердска, надеюсь, вы прочтете мое обращение к людям и к вам и проведете проверку в отношении этих лиц в части осваивания денежных средств, предназначенных денежных средств на ремонт. А то этот беспредел уже становится настолько неприятен, что сил уже не осталось. Почему эти люди находятся на своих должностях?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [06:55]

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Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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