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После вызова «скорой» пришли мошенники

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Леся:

Пенсионеры, будьте внимательны. По квартирам ходят некие женщины, предлагая чудо-прибор от всех болезней за 27 000 рублей, со скидкой за 12 000 рублей. Якобы от организации социальная помощь пенсионерам.

В пятницу приходили к моей маме, ей 76 лет. Они знают фамилию и возраст. Странно, но вчера мама вызывала «скорую». Совпадение или нет — вопрос. Когда мама показала набор для куриного бульона, который только что купила, дама махом умелась. Мама позвонила мне.

Сколько раз я ей говорила, не открывать этим мошенникам дверь! Но пенсионеры, как дети. Повелась на то, что знают фамилию, возраст и адрес.

Пенсионеры, прибор не вылечит, а вот они и прибить и ограбить могут…

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [06:50]

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Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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