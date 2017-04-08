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Пенсионеры, будьте внимательны. По квартирам ходят некие женщины, предлагая чудо-прибор от всех болезней за 27 000 рублей, со скидкой за 12 000 рублей. Якобы от организации социальная помощь пенсионерам.
В пятницу приходили к моей маме, ей 76 лет. Они знают фамилию и возраст. Странно, но вчера мама вызывала «скорую». Совпадение или нет — вопрос. Когда мама показала набор для куриного бульона, который только что купила, дама махом умелась. Мама позвонила мне.
Сколько раз я ей говорила, не открывать этим мошенникам дверь! Но пенсионеры, как дети. Повелась на то, что знают фамилию, возраст и адрес.
Пенсионеры, прибор не вылечит, а вот они и прибить и ограбить могут…
Новости smi2.ru
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