С Валерием Чернышом встречаемся возле 10-этажки в Микрорайоне. Здесь он подрабатывает в ТСЖ: следит за порядком в подвале, подметает территорию, чинит жильцам краны и трубы. На дверях в его «офис» мелом значится: «Сантехник». Улыбчивый хозяин приглашает к себе.

Вообще-то основное рабочее место Валерия Николаевича в одной из управляющих компаний города. Он дежурный слесарь, поэтому график «сутки через двое» позволяет ему совмещать. Профессию он не выбирал: жизнь сама привела его в сферу ЖКХ, и вот уже 24 года он трудится сантехником.

— По специальности я зоотехник, закончил Новосибирский сельскохозяйственный техникум. В 1986-м направили работать в Искитимский район. Село, как всегда, в перестроечные времена развалили: забрали скот, забрали технику — работы нету. И мне хочешь-не хочешь пришлось уехать. Приехали в Бердск, устроились: жена дворником, я — сантехником. Так по сей день и работаю.

Конечно, поначалу работодатель усомнился, что Черныш справится с нелегкой работой. Труд-то физический, да еще непосредственно ручной. Но смекалистый и трудолюбивый парнишка доказал, что может. Да и сейчас начальство довольно работящим сотрудником, которого уже знают многие местные жители.

— Когда я устраивался в 1993-м, там работал Романовский Владимир Давыдович. Он на меня посмотрел: «А я не знаю, как ты работать-то будешь?». А врачи мне тогда еще, в те застойные времена, дали третью группу инвалидности — рабочую. Может, и правильно, что так сделали. Романовский меня отправил к врачу. Я пошел к хирургу тогда еще бэмзовской больницы. Он мне: «Раз государство тебе разрешает, значит, работай». Вот меня и взяли. А сейчас у нас частная организация, и если бы я не справлялся, хозяин бы давно меня домой отправил и не стал бы мне зарплату платить. Зачем ему иждивенец?

Премудростям новой профессии бывший специалист по животноводству учился на практике. Сначала ходил на вызовы с опытными коллегами. Они рассказывали начинающему напарнику, как устроен теплоузел, как устранить течь, что и где нужно перекрыть в случае аварии. Молодой человек вникал в тонкости ремесла и вскоре стал сам справляться с работой — в прямом смысле «одной левой».

— Я же всю жизнь в деревне жил, в Доволенском районе, и с этими бачками-унитазами и не возился. Сам все запоминал, заучивал. Когда есть желание у человека, когда он стремится, он свою работу делает. А когда нет желания — так, лишь бы день прошел… Конечно, есть неудобства, но я справляюсь. Зоотехником я проработал всего полгода, потом пошел скотником, кочегаром, полтора-два года отработал трактористом, и пахал, и сеял — все замечательно. Я говорю, если есть желание, то все получится. А вот ходят эти бичуганцы, слоняются — им хоть третью руку пришей, они работать не пойдут.

Сейчас, говорит Валерий Николаевич, он добился всего, чего хотел. Заработал на участок и построил свой дом со всеми удобствами и благами цивилизации, вырастил двух сыновей и теперь старается для маленьких внуков. В первом супружестве он овдовел, а вместе со второй женой у него появилось еще трое детей: ее дочери и зять. Своими отпрысками бердчанин гордится. «Сыновья и зять со мной вместе дом строили. Один: «Давай, батя, я тебе тут зашпаклюю», другой по электрике все умеет». Валерий Черныш признается, что воспитывал в детях самостоятельность, к которой и сам всегда стремился.

— Не надо думать, что, если чего-то от жизни не получил, то все потеряно. Всегда надо идти к тому, что задумал. Я никогда не был нахлебником, хотя у меня отец и мать пока живые были: «Давай поможем?». Я никогда помощи не просил, работаю, стараюсь сам. Некоторые сидят: «Мамка, дай». Мамка раз, два, три дала — это понравилось, это всегда завлекает и балует людей, потому что какая-то халявная деньга пришла. Нужно рассчитывать только на себя.

Домой, признается Валерий Николаевич, он приходит в основном поспать. Все остальное время работает. Бывает, что с ночной смены утром сразу идет в ТСЖ: нельзя оставлять подвал — там сделали ремонт, открыли пункт приема платежей за коммуналку, а местные рукодельницы устроили выставку вышитых крестом картин — и вдруг потоп испортит столько труда? Но время для семьи и любимых увлечений Черныш находит. Одно из его хобби — мотоциклы. Весной он снова сядет на «скутер» и будет ездить на работу и за город. А летом по грибы. Оказывается, он заядлый грибник.

— Грибы — это моя слабость. Я в лесу их собираю и отдыхаю от всего. Уезжаю километров за 40 отсюда, насобираю, привезу. Кто дальше Бердска не отъезжал даже не знает, какие у нас здесь места красивые. Взять даже Искитимкский район — там такие холмы, ручьи, все эти лога…

Бердск Валерий Черныш любит. Хотя раньше сибиряк мечтал поселиться на благодатном юге России, теперь, когда разрослась семья, не собирается уезжать. Свою профессию он оставлять тоже не хочет. До пенсии ему еще работать и работать — 8 лет. А потом…

Пока Валерий Николаевич не загадывает. Все-таки жизнь с одной рукой и тяжелый труд дают о себе знать: болят сухожилия и суставы, потому что нагрузка распределяется неравномерно. Но сантехник не привык сетовать на судьбу. И на заслуженном отдыхе он найдет для себя новую цель, к которой нужно стремиться.

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