Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Бердска прошли 7 апреля. Разработчиком обновленного главного теплоэнергетического документа города стала компания «СибЭко-проект». Представители этой организации рассказали об основных изменениях в схеме и выслушали предложения.

Напомним, схему теплоснабжения приняли в 2013 году. Она предусматривала строительство 41 локальной котельной вместо основных источников тепла — котельных ТГК-1, «Вега» и «Новая». Вокруг этого решения было много споров и пересуд. И в конце концов многие эксперты пришли к выводу, что реализация такой схемы невозможна.

Закон предусматривает ежегодную актуализацию схемы, и в нее решили внести существенные коррективы. Как и ожидалось, в обновленном варианте схемы исключен принцип децентрализации системы отопления. Разработчики отказались от идеи строительства 40 котельных. Однако одна «локалка» все же появится — в районе лесхоза. И ее появление оправдано, ведь в тот район идет очень длинная ветвь теплосети, что влечет колоссальные теплопотери.

Представитель «СибЭко-Проект» Владимир Пульный объяснил, почему принятая схема оказалась нежизнеспособной:

— Самая главная причина — значительные финансовые затраты на строительство блочно-модульных котельных. Вариант с локальными котельными примерно на 2 млрд рублей дороже, чем вариант с развитием системы на основе существующих источников. Второе — отсутствие инвесторов. Третье — ужесточение требований по безопасности и экологии. Четвертое — трудности с выделением территорий под установку блочно-модульных котельных.

Владимир Григорьевич рассказал, что эффективность и надежность схемы теплоснабжения достигается, в основном, за счет реконструкции и модернизации уже имеющегося хозяйства. Сейчас главными проблемами теплоснабжения Бердска являются высокие потери на сетях, низкая оснащенность автоматическим оборудованием, разбалансировка внутридомовых систем, высокий износ труб и значительный срок эксплуатации оборудования на источниках.

— Наиболее значимые проекты по реконструкции — это реконструкция котла на «Веге», реконструкция бойлерных на ТГК-1, увеличение уставной мощности на котельной «Новая», — перечислил Пульный.

Кроме того, в Бердске в ближайшие годы появятся новые котельные в микрорайоне Раздольном, что тоже можно отнести к мероприятиям по улучшению системы теплоснабжения. В совокупности на модернизацию старых теплоисточников и установку новых потратят более 300 млн рублей.

Масштабной реконструкции подвергнутся и тепловые сети. Разработаны десятки проектов по замене труб и по увеличению их диаметра в связи с большой нагрузкой. Это обойдется примерно в 600 млн рублей. Таким образом, на выполнение всех планов, предусмотренных схемой, нужно около 1 млрд рублей. Если быть точнее — 920,8 млн рублей. Подчеркнем, что обозначенную сумму потратят не единовременно, а планомерно — С 2018 до 2028 года. Основные источники финансирования — плата за присоединение, коммунальные платежи и частные инвестиции.

При всем этом, как утверждают разработчики, рост тарифов на тепло будет сдержанным и не превысит плановые прогнозы Минэкономразвития. В том числе благодаря тому, что основной упор делается на угольное топливо. Газ, по прогнозам экспертов, с каждым годом будет только расти в цене. И себестоимость тепла, производимого на газовых котельных, подскочит в разы. А уголь будет дорожать медленнее, и не так ощутимо. Отметим, что сейчас средняя стоимость одной Гкалл в Бердске варьируется в пределах 1300-1400 рублей.

Жительница Бердска Нина Железняк, которая, будучи депутатом горсовета, активно лоббировала идею строительства газовых котельных, заявила, что уголь не выгоднее газа. Она подчеркнула, что уголь, как топливо, может быть, и дешевле газа, но на обслуживание угольных котельных затрат, по ее мнению, больше.

Ей возразил директор фонда энергосбережения и развития ТЭК Алексей Шибанов. Он пояснил, что даже с учетом всех дополнительных затрат, уголь выгоднее газа. Впрочем, совсем отказываться от газа не стоит. И у Бердска есть уникальная возможность «питаться» как от газовых, так и от угольных источников, и искать между ними идеальный баланс.

Есть и еще одна причина, по которой Бердск не может воплотить в жизнь газовый сценарий. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Ларисы Степановой, под вопросом строительство необходимых газопроводов и газораспределительных станций. А без них, очевидно, нельзя построить и газовые котельные.

Изменения в существующую схему теплоснабжения горячо приветствовали сотрудники частной ТГК-1. По старой схеме котельную вообще хотели ликвидировать, заменив ее «локалками». В новом же варианте ТГК-1 будет работать. Технический директор ТГК-1 Михаил Колесниченко не упустил возможности еще раз покритиковать действующую схему с 40 котельными. Он назвал ее утопичной.

— Что сделала эта схема? Я считаю, что теплоснабжению Бердска был нанесен ощутимый вред! Обаме с его делами до этого далеко! Видимо, грамотности не хватило. Скажите, кто будет вкладывать деньги в объект, который через три года хотят закрыть? В ТГК-1 не проводилось модернизации, дураков нет! КБУ каким-то чудом, к чести и хвале, вытащили какие-то деньги на реконструкцию ЦТП и замену котла. Но это было сделано не благодаря схеме теплоснабжения, а вопреки! — эмоционально выступил Колесниченко.

Оппонировала работникам частной котельной Нина Железняк, которая предложила все-таки построить локальные газовые котельные в зоне ТГК-1.

Поступило и письменное замечание от несостоявшегося концессионера бердских котельных «Багиры-М». Инвестор призвал и вовсе не актуализировать схему, так как это якобы противоречит концессионному соглашению. Однако директор КБУ Александр Кожин напомнил, что суд апелляционной инстанции признал соглашение недействительным.

Прозвучало также предложение перевести на газ котельную «Озерную» и построить «локалку» в военном городке. Кожин объяснил, что к «Озерной» в таком случае нужно вести газопровод за 24 млн рублей, а денег на это нет. Не появится в ближайшие годы и газовая котельная в военном городке, так как земля, на которой она должна стоять, все еще принадлежит Минобороны, и ее передача муниципалитету займет немало времени.

Все предложения и замечания внесены в протокол слушаний. Утверждать и подписывать актуализированную схему будет мэр Бердска Евгений Шестернин.

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