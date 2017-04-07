Вытрезвители могут вновь появиться в России уже в этом году. В Минздраве заявили, что уже занимаются этим вопросом совместно с МВД, Минфином, Минспорта и Минтрудом. По словам главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, вытрезвители должны появиться в России до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Минздраве сообщили «Известиям», что вытрезвители появятся «в ближайшее время», но точнее сроки назвать затруднились. В ведомстве отметили, что занимаются вопросом организации работы вытрезвителей совместно с рядом министерств.

— Минздравом России, МВД России, Минтрудом России, Минспортом России, Минфином России и иными заинтересованными ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти) прорабатывается вопрос организации оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи, — заявили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве отметили, что уже получили аргументы всех задействованных министерств, и сейчас ведомства находятся на стадии согласования общей позиции.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн уточнил, что вопрос открытия вытрезвителей чиновники прорабатывают по поручению президента Владимира Путина. Это подтвердил собеседник в Минздраве. По словам Евгения Брюна, вытрезвители должны появиться в России до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году.

— К 2018 году их точно откроют. Это комплексная проблема, скоро чемпионат, будут пьяные болельщики. Сейчас прорабатывается вопрос с участием регионов. Массово вытрезвители откроют уже в ближайший год. Это медицинская часть. Вытрезвители нам понятны и известны, что делать с ними тоже понятно. Еще остается проработать организационный и финансовый вопросы. Всё стоит денег, — пояснил Евгений Брюн.

При этом в Министерстве финансов завили, что «законопроект о вытрезвителях в Минфин России не поступал», а в Министерстве труда отметили, что «Минтруд России не занимается вопросами оказания медико-санитарной помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

В Министерстве спорта не смогли предоставить оперативных комментариев.

В Министерстве внутренних дел заявили, что выработали позицию, и решение рассматриваемого вопроса возможно при условии оказания лицам, находящимся в состоянии опьянения, соответствующих услуг (временного приюта, своевременного и квалифицированного оказания первичной медико-санитарной и доврачебной медицинской помощи). Сейчас отсутствуют правовые основания в полной мере оказывать помощь нетрезвым из-за необходимости добровольного согласия на медицинское вмешательство.

— Это приводит к тому, что лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказываются на улице, что в отдельных случаях приводит к наступлению смерти от внешних причин (переохлаждение, несчастные случаи, травмы, обострение заболеваний), — заявили представители МВД.

В министерстве отметили, что отсутствие полноценных вытрезвителей стало предпосылкой к росту количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

— Их число с 2011 по 2016 год возросло на 65,8%. Только 2016 году в состоянии алкогольного опьянения совершено 440 154 преступления, что на 9,8 % больше, чем в 2015 году, — заявили в ведомстве.

Вопросом открытия вытрезвителей озабочены и в регионах. Представители Мосгордумы, знакомые с ситуацией, рассказали, что сейчас в столичном парламенте собирают документы для предложений в правительство и министерства о «переводе этого вопроса на федеральный уровень». По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, за 2016 год бригадами скорой помощи в городские больницы доставлено 92 237 больных, чье состояние было отягощено алкогольным опьянением.

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова сказала, что «эта тема требует федерального регулирования».

— Либо на уровне закона, либо другого нормативного акта. То, что вытрезвители нужны, это должно быть понятно каждому. Например, раньше пьяные доставлялись сотрудниками МВД в вытрезвители, было меньше нападения на врачей в связи с этим. А теперь к нетрезвым выезжают «скорые», и происходят нападения на врачей. Нужны специализированные учреждения, — считает она.

Напомним, вытрезвители упразднили в 2011 году во время реформы МВД. Тогда были закрыты все медицинские вытрезвители на территории страны. Функции вытрезвления граждан были переданы из МВД к медицинским учреждениям, однако новые вытрезвители так и не открылись.

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