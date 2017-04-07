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Уголовное дело против 33-летней сотрудницы муниципального «Центра информационно-материального обеспечения» Яны Ведяшкиной направлено в Бердский горсуд. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает прокуратура Новосибирской области. Региональное управление ФСБ, которое вело расследование, обвиняет бердчанку в хищении 7 млн 200 тыс. рублей и попытке присвоить еще 200 тыс. рублей из бюджета Бердска.
По версии следствия, почти полтора года, с марта 2015 по август 2016 года, Ведяшкина использовала электронные подписи специалистов управления финансов и налоговой политики городской администрации и оформляла от имени граждан фальшивые заявки на возврат денег из казны. «В дальнейшем эти заявки с помощью программного обеспечения она направляла для исполнения в управление федерального казначейства по Новосибирской области. Денежные средства на основе заявок перечислялись из бюджета Бердска на подконтрольные счета Ведяшкиной и ее знакомых, неосведомленных о преступлении. Вводив последних в заблуждение, Ведяшкина впоследствии забирала деньги», — сообщает надзорный орган.
Напомним, внушительную прореху в бюджете Бердска обнаружили сотрудники управления ФСБ по области и отдела по профилактике коррупции и внутренней безопасности администрации Бердска еще в сентябре 2016 года.
Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», есть сведения о том, что подследственная Яна Ведяшкина по-прежнему не уволена из органов власти, а официально находится на больничном.
За последние несколько лет целый ряд бердских чиновников и сотрудников бюджетных учреждений попались на коррупции. Однако хищение 7 млн рублей пока является одним из самых крупных за всю историю Бердска.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [16:25]
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