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В Гагаринской центральной районной больнице в Смоленской области скончалась стоявшая в очереди жительница региона.
«5 апреля 50-летняя жительница деревни Токарево приехала в Гагаринскую центральную районную больницу. В ожидании приема у врача-невролога она скончалась, как показало вскрытие, от сердечного приступа. Никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя областного следственного управления СКР Нина Василькова.
По ее словам, вечером родственники начали поиски пропавшей женщины. Утром 6 апреля врач-невролог сообщил полицейским, что обнаружил труп женщины у двери своего кабинета.
«В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства происшествия и принято соответствующее процессуальное решение», — добавила Василькова.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [16:20]
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