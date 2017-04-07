Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Труп умершей в очереди к неврологу пациентки ночь пролежал у кабинета врача

В Гагаринской центральной районной больнице в Смоленской области скончалась стоявшая в очереди жительница региона.

«5 апреля 50-летняя жительница деревни Токарево приехала в Гагаринскую центральную районную больницу. В ожидании приема у врача-невролога она скончалась, как показало вскрытие, от сердечного приступа. Никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — сообщила «Интерфаксу»  старший помощник руководителя областного следственного управления СКР Нина Василькова.

По ее словам, вечером родственники начали поиски пропавшей женщины. Утром 6 апреля врач-невролог сообщил полицейским, что обнаружил труп женщины у двери своего кабинета.

«В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства происшествия и принято соответствующее процессуальное решение», — добавила Василькова.

Новости smi2.ru

  • Это кто «добрый» придумал разместить кабинет травматолога на 2-ом этаже бэмзовской больнице? (25)
  • Реформа: Стариков не пустят на прием к врачам (38)
  • Мальчика, найденного в Бердске возле умершей матери, выписывают из больницы (16)
  • Как я с ребенком попыталась попасть к дерматологу (63)
  • История бердчанки, которая с грудным ребенком пришла сдать анализ крови в детскую поликлинику (63)
Труп умершей в очереди к неврологу пациентки ночь пролежал у кабинета врача

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [16:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:15] Кремль: Новой волны отставок губернаторов не будет

[16:50] 1 млрд рублей вложат в теплоснабжение Бердска

[16:50] Вытрезвители вернут в 2018 году в России

Все новости

[17:15] Кремль: Новой волны отставок губернаторов не будет

[16:50] 1 млрд рублей вложат в теплоснабжение Бердска

[16:50] Вытрезвители вернут в 2018 году в России


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: