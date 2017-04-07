В Гагаринской центральной районной больнице в Смоленской области скончалась стоявшая в очереди жительница региона.

«5 апреля 50-летняя жительница деревни Токарево приехала в Гагаринскую центральную районную больницу. В ожидании приема у врача-невролога она скончалась, как показало вскрытие, от сердечного приступа. Никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя областного следственного управления СКР Нина Василькова.

По ее словам, вечером родственники начали поиски пропавшей женщины. Утром 6 апреля врач-невролог сообщил полицейским, что обнаружил труп женщины у двери своего кабинета.

«В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства происшествия и принято соответствующее процессуальное решение», — добавила Василькова.

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