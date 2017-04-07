Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Монстрацию посылают на Всешествие власти Новосибирска

Молодежное «Всешествие» пройдет в Новосибирске 1 мая по Красному проспекту, сообщил мэр Анатолий Локоть. К нему предлагают присоединиться и «Монстрации» Артема Лоскутова.

Празднование Первомая в столице Сибири еще не утвердили, но как сообщил 7 апреля Локоть, городские власти запланировали провести в этот день молодежное «Всешествие», время и точный маршрут которого еще не известны. Мэр предлагает присоединиться к шествию всем, в том числе и монстрантам.

«Инициаторов различных мероприятий приглашаем войти в оргкомитет, чтобы разработать сценарий. Готовы сотрудничать со всеми», — добавил Локоть.

По словам мэра, предварительно рассматривается маршрут от Дома офицеров по Красному проспекту до Оперного театра.

Уведомление о проведении Монстрации Лоскутов направил в муниципалитет 31 марта. Акцию заявил как культурное мероприятие — «передвижную выставку полиграфической продукции» по рекомендации суда. Он попросил маршрут от площади Калинина до площади Ленина с 13.00 до 14.00. Предполагаемое число участников 5000 человек.

Возможность объединения Монстрации с муниципальной акцией сейчас обсуждают с Артемом Лоскутовым.

В 2016 году к официальному шествию, которое отправили на площадь перед ГПНТБ, вынужденно присоединилась Монстрация. Шествие Лоскутова проходит в Новосибирске с 2004 года и за это время стала городской традицией.

За Монстрацию Лоскутов получил национальную премию в области современного искусства «Инновация», учрежденную Государственным центром современного искусства и Минкультуры РФ.

Новости smi2.ru

  • Читинская епархия: Хеллоуин – ежегодно совершаемое кощунство и оскорбление церкви Христовой (8)
  • Часы на основу религий увеличат в школе (8)
  • Чаплин: РПЦ должна сменить «коррумпированные и циничные элиты» в России (20)
  • Фильм о сектах снимает протоиереей Александр Новопашин (18)
  • Уничтожение Библии по решению суда в РПЦ назвали большим перегибом (0)
Монстрацию посылают на Всешествие власти Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [15:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:15] Кремль: Новой волны отставок губернаторов не будет

[16:50] 1 млрд рублей вложат в теплоснабжение Бердска

[16:50] Вытрезвители вернут в 2018 году в России

Все новости

[17:15] Кремль: Новой волны отставок губернаторов не будет

[16:50] 1 млрд рублей вложат в теплоснабжение Бердска

[16:50] Вытрезвители вернут в 2018 году в России


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: