Молодежное «Всешествие» пройдет в Новосибирске 1 мая по Красному проспекту, сообщил мэр Анатолий Локоть. К нему предлагают присоединиться и «Монстрации» Артема Лоскутова.

Празднование Первомая в столице Сибири еще не утвердили, но как сообщил 7 апреля Локоть, городские власти запланировали провести в этот день молодежное «Всешествие», время и точный маршрут которого еще не известны. Мэр предлагает присоединиться к шествию всем, в том числе и монстрантам.

«Инициаторов различных мероприятий приглашаем войти в оргкомитет, чтобы разработать сценарий. Готовы сотрудничать со всеми», — добавил Локоть.

По словам мэра, предварительно рассматривается маршрут от Дома офицеров по Красному проспекту до Оперного театра.

Уведомление о проведении Монстрации Лоскутов направил в муниципалитет 31 марта. Акцию заявил как культурное мероприятие — «передвижную выставку полиграфической продукции» по рекомендации суда. Он попросил маршрут от площади Калинина до площади Ленина с 13.00 до 14.00. Предполагаемое число участников 5000 человек.

Возможность объединения Монстрации с муниципальной акцией сейчас обсуждают с Артемом Лоскутовым.

В 2016 году к официальному шествию, которое отправили на площадь перед ГПНТБ, вынужденно присоединилась Монстрация. Шествие Лоскутова проходит в Новосибирске с 2004 года и за это время стала городской традицией.

За Монстрацию Лоскутов получил национальную премию в области современного искусства «Инновация», учрежденную Государственным центром современного искусства и Минкультуры РФ.

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