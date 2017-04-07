Медиафорум ОНФ «Правда и справедливость» проходил в Санкт-Петербурге 1-3 апреля. Приятным подарком для почти 500 журналистов со всей России стал премьерный показ отечественной киноленты «Время первых» Дмитрия Киселева и встреча с одним из продюсеров фильма Тимуром Бекмамбетовым.

В основу сюжета легли реальные события — полет Павла Беляева и Алексея Леонова и первый выход человека в открытый космос 18 марта 1965 года. 82-летний Леонов, который более полувека назад отважился шагнуть в неизведанное, консультировал авторов смелого кинопроекта. По признанию Бекмамбетова, ответственность была велика: они не должны разочаровать героя, лучше которого их с напарником историю не знает никто.

— Суть этого проекта и его уникальность именно в том, что мы делали фильм для конкретного человека, поэтому в фильме столько много души, — объяснил Тимур Нуруахитович. — Режиссер снимал его, зная, что его первым зрителем будет его герой — и герой очень умный, человек духовный и свободно мыслящий, и нельзя было его обмануть или показать какую-то лесть.

Видео «Курьер. Среда. Бердск»

На просмотр прославленный космонавт пришел с супругой. «Когда прошли титры, он долго молчал. Его жена спросила «Ну, как, Алексей Архипович, что скажете?» И он сказал: «Да, я только сейчас понял, как это все было страшно», — передает продюсер. По его словам, увиденным самый первый и главный зритель остался доволен. Он отметил и событийную, и техническую достоверность картины. Но вот от одной сцены режиссеру пришлось отказаться. Кадр с рухнувшим на землю от сердечного приступа конструктором Королевым, который сильно переживал за судьбу экипажа «Восхода-2», Леонов попросил вырезать. Хотя это был один из самых эмоциональных моментов фильма, говорит Бекмамбетов, его пришлось заменить символичным падением портфеля из рук инженера. «Герои не падают», — настоял Алексей Архипович.

Видео — официальный трейлер

Главному редактору «Курьер. Среда. Бердск» Галине Коморниковой наряду с коллегами из других регионов посчастливилось увидеть «Время первых» до всероссийской премьеры. Хотя, признается Галина Владимировна, она скептически отнеслась к фильму о космосе отечественных режиссеров, космические пейзажи и корабль не показались ей «игрушечными». Но больше впечатлила зрительницу мастерская работа съемочной команды и героическая история советских космонавтов.

— Многие моменты очень неожиданны и держат в напряжении, хотя мы знаем, что герои выживут. Приземлившись, они оказались в тайге на 35-градусном морозе: одежда для этого не была предназначена, а они могли только разжигать костер и подавать световые сигналы. Как они провели эти сутки — дает очень сильное ощущение. Но Тимур Бекмамбетов потом сказал, что по рассказам Леонова все это было в несколько раз страшнее, и, конечно, понимаешь, что им пришлось пережить, — делится Галина Коморникова.

Во время показа зрители неоднократно аплодировали, а титры встретили уже стоя. На встрече с Тимуром Бекмамбетовым от них прозвучало много благодарных слов и вопросов. Например, журналистов интересовало, кто автор остроумных шуток, которые уместно звучат в фильме, несмотря на серьезность описываемых событий. Продюсер признался, что большая часть их принадлежит самому Леонову, какие-то внесли сценаристы, а некоторые рождались прямо на съемочной площадке — импровизировали актеры. Актерский ансамбль, кстати, в ленте впечатляющий: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин и другие звезды российского кинематографа.

Работники медиасферы отметили, что в ленте чувствуется дух эпохи, но несмотря на это, уверены зрители, фильм нужно смотреть всей семьей: и тем, кто застал 60-е, и современному поколению, которое все реже мечтает о космических глубинах. «Время первых»— это наше время», — согласен Бекмамбетов.

Всероссийская премьера фильма прошла вчера, 6 апреля. Бердчане смогут увидеть картину в кинотеатре «Орион».

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