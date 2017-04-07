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Сбила пешехода и врезалась в Mazda после столкновения с авто Toyota в Бердске

В четверг, 6 апреля, в 18.10 в Бердск произошло ДТП с пострадавшими.

Столкнулись автомобили «Тойота Раум» под управлением 46-летнего водителя и «Тойота Камри Грация», за рулем которого находился 28-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Камри» наехал на пешехода, а затем врезался в стоявший автомобиль «Мазда» (водитель 1979 года рождения). В автоаварии пострадал пешеход — 22-летний мужчина. Он получил телесные травмы в виде ушибов и ссадин.

Новости smi2.ru

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Сбила пешехода и врезалась в Mazda после столкновения с авто Toyota в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [14:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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