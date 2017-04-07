В четверг, 6 апреля, в 18.10 в Бердск произошло ДТП с пострадавшими.

Столкнулись автомобили «Тойота Раум» под управлением 46-летнего водителя и «Тойота Камри Грация», за рулем которого находился 28-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Камри» наехал на пешехода, а затем врезался в стоявший автомобиль «Мазда» (водитель 1979 года рождения). В автоаварии пострадал пешеход — 22-летний мужчина. Он получил телесные травмы в виде ушибов и ссадин.

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