USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В четверг, 6 апреля, в 18.10 в Бердск произошло ДТП с пострадавшими.
Столкнулись автомобили «Тойота Раум» под управлением 46-летнего водителя и «Тойота Камри Грация», за рулем которого находился 28-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Камри» наехал на пешехода, а затем врезался в стоявший автомобиль «Мазда» (водитель 1979 года рождения). В автоаварии пострадал пешеход — 22-летний мужчина. Он получил телесные травмы в виде ушибов и ссадин.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [14:45]
[17:15] Кремль: Новой волны отставок губернаторов не будет
[16:50] 1 млрд рублей вложат в теплоснабжение Бердска
[16:50] Вытрезвители вернут в 2018 году в России
[17:15] Кремль: Новой волны отставок губернаторов не будет
[16:50] 1 млрд рублей вложат в теплоснабжение Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.
Ясно, ветер: южный, юго-восточный