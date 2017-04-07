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Завершено подключение к системе-112 всех основных сотовых операторов, работающих на территории Новосибирской области. Подключение велось поэтапно, начиная с декабря 2016 года.
По словам члена правительства Новосибирской области – руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолия Дюбанова, постепенное повышение нагрузки при подключении операторов к единому номеру 112 позволило предотвратить возможные сбои в работе системы.
«На сегодняшний день все основные сотовые операторы, работающие в регионе, подключены к системе. Поэтапное внедрение позволило отработать возможные внештатные ситуации и повысить эффективность координации взаимодействия экстренных оперативных служб. С начала подключения сотовых операторов на номер «112» уже поступило более 200 тысяч вызовов», – сообщил Анатолий Дюбанов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день система-112 работает в режиме промышленной эксплуатации в шести субъектах РФ, при этом в Сибирском федеральном округе Новосибирская область станет первым регионом, реализовавшим проект.
справка
Среди задач системы-112 – повышение эффективности экстренных оперативных служб, предупреждение возможных угроз, организация удобного вызова экстренных служб по принципу «одного окна», уменьшение возможного социально-экономического ущерба. Система обеспечивает психологическую и языковую поддержку, комплексное реагирование на ситуацию службами, отслеживает прибытия служб на место происшествия, позволяет автоматически определить место положения позвонившего. После принятия системы-112 в промышленную эксплуатацию заработают сервисы системы, позволяющие зафиксировать попавший в ДТП автомобиль – благодаря взаимодействию с системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Система-112 развернута во всех муниципальных районах Новосибирской области. Созданы основной и резервный центры обработки вызовов, что позволяет исключить возможность сбоя в случае технических неполадок.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [14:30]
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