Годом экологии объявило правительство 2017 год в России. Предполагается, что проблемам охраны окружающей среды будет уделяться больше внимания и финансирования. Окруженный лесами и водоемами Бердск совмещает в себе природное богатство и славу города-промышленника, поэтому вопросы экологии волнуют каждого бердчанина.

«Курьер. Среда. Бердск» встретился с начальником управления природных ресурсов Бердска Светланой Шерстобитовой. Чиновница уже рассказала, насколько бердские предприятия загрязняют воздух. Сегодня мы публикуем фрагмент разговора о проблемах городской свалки.

Светлана Васильевна, что сейчас вызывает беспокойство у экологов Бердска?

— Беспокойство вызывает наш полигон твердых бытовых отходов и его периодическое возгорание. Конечно, данная тема очень болезненна для жителей Бердска. В период возгораний город чувствует неприятные запахи, некоторое время находится в дыму. В МУП «СпецАвтоХозяйство» разработана и утверждена программа мониторинга загрязнений окружающей среды. Проводятся замеры аккредитованной организацией, как в период, указанный в программе мониторинга, так и в периоды возгораний. За проведением мониторинга следим не только мы, но и управление Роспотребнадзора.

Почему свалка дымит?

— Возгорания на полигоне, конечно, явление, мягко говоря, неприятное. Но по сути своей оно практически естественное. В толще отходов рабочей карты при их гниении выделяется так называемый свалочный газ, который содержит большое количество метана и при высоких температурах может самовоспламеняться.

Как, по-вашему, можно решить эту проблему?

— Согласно нормативам, рабочие поверхности свалки должны пересыпаться практически ежедневно. «СпецАвтохозяйство» старается соблюдать все технологии, но не надо забывать, что свалка была организована в 1960-е годы. Отходы, захороненные даже 20 лет назад до сих пор продолжают гнить в толще полигона под грунтом, и метан рано или поздно находит выходы на поверхность свалки, а если встречает на своем пути сильно нагретые под лучами солнца отходы, происходит пожар. Но говорить такие красивые фразы, что нужно строить мусороперерабатывающие или мусоросортирующие заводы, я бы не стала. Я была на таком заводе в Новосибирске, который недолго проработал. Потому что цена на вывоз мусора получается очень высокая — это раз. Во-вторых, окупить себя они не смогли, потому что несортируемые остатки они так же собирали и отвозили на полигон. А ему тоже нужно заплатить. Тариф они не могут поднять — его установил город, а как им выжить?

Есть ли в органах высшей власти идеи на этот счет? Ведь проблема мусора стоит остро не только в Бердске.

— Сейчас не могу сказать точно, но по оценке специалистов «СпецАвтоХозяйства» принимать отходы площади позволяют еще лет 7. Как в дальнейшем будет действовать наше правительство — неизвестно. Сейчас в федеральном законодательстве об охране окружающей среды произошли изменения и появился пункты о региональных операторах по обращению с твердыми бытовами отходами. Региональные операторы не узаконены на сегодняшний день, но они должны оплачивать твердые коммунальные отходы в рамках деклараций по оплате негативного воздействия на окружающую среду.

21 февраля 2017 года опубликовано письмо с Москвы, с Росприроднадзора, с разъяснениями. Так как региональный оператор не определен, значит, плату должны осуществлять полигоны. Полигоны, естественно, не заложили это в тариф. Если они примут тот объем, который действительно за год накапливается, то там — огромная сумма налога. Вот такая неразбериха…

О том, как спасти городские земли от подмывания водами водохранилища и сколько стоит укрепить 1 км берега — читайте в следующей части интервью.

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