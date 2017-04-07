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Детскую раскраску с изображением Гитлера продавали в Нидерландах

В Нидерландах из продажи изъяли детскую раскраску, в которой издатели поместили изображение Гитлера, пишет РИА Новости со ссылкой на Deutsche Welle.

Авторы предложили детям для раскрашивания фигуру Адольфа Гитлера, который отдает нацистское приветствие в форме со свастикой. При этом картинка была размещена в разделе, посвященному футболу, отмечает Deutsche Welle.

После жалоб покупателей книжка исчезла из магазинов. Руководство розничной сети, где продавалась раскраска, пообещало разобраться в ситуации.

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Детскую раскраску с изображением Гитлера продавали в Нидерландах

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [13:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: юго-западный
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Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
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