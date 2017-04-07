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В Нидерландах из продажи изъяли детскую раскраску, в которой издатели поместили изображение Гитлера, пишет РИА Новости со ссылкой на Deutsche Welle.
Авторы предложили детям для раскрашивания фигуру Адольфа Гитлера, который отдает нацистское приветствие в форме со свастикой. При этом картинка была размещена в разделе, посвященному футболу, отмечает Deutsche Welle.
После жалоб покупателей книжка исчезла из магазинов. Руководство розничной сети, где продавалась раскраска, пообещало разобраться в ситуации.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [13:55]
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