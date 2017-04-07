В Нидерландах из продажи изъяли детскую раскраску, в которой издатели поместили изображение Гитлера, пишет РИА Новости со ссылкой на Deutsche Welle.

Авторы предложили детям для раскрашивания фигуру Адольфа Гитлера, который отдает нацистское приветствие в форме со свастикой. При этом картинка была размещена в разделе, посвященному футболу, отмечает Deutsche Welle.

После жалоб покупателей книжка исчезла из магазинов. Руководство розничной сети, где продавалась раскраска, пообещало разобраться в ситуации.

Новости smi2.ru