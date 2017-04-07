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За взятку в 11 млн рублей посадили на 11 лет мэра Усть-Илимска

В Иркутской области вынесен приговор бывшему мэру Усть-Илимска, сообщили сегодня, 7 апреля, в региональном управлении Следственного комитета.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего мэра города Усть-Илимска Владимира Ташкинова. Он признан виновным в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2012 по октябрь 2014 года мэром Усть-Илимска неоднократно были получены взятки в общей сумме чуть более 11 миллионов рублей от представителя юридических лиц, работающих в городе Усть-Илимске по муниципальным контрактам. Денежные средства передавались за беспрепятственную приемку чиновниками администрации работ и своевременную оплату по контрактам.

Напомним, Владимир Ташкинов был задержан следственно-оперативной группой 24 апреля 2015 года в городе Новосибирске, после чего этапирован в Иркутск. При чем задержали его с поличным при получении взятки в размере 6 млн рублей.

Материалы уголовного дела насчитывают 16 томов. Следователями СКР допрошено более 40 свидетелей. Проведено 10 судебных экспертиз.

Приговором Усть-Илимского городского суда Владимир Ташкинов признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафа в размере 30 млн рублей с конфискацией принадлежащего автомобиля, а также Ташкинов лишен права занимать выборные должности сроком на 7 лет.

Уголовное дело в отношении Ташкинова возбудили в апреле 2015 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

И в это же время суд приговорил к 10 года колонии строгого режима мэра Бердска Илью Потапова за взятку в размере 3 млн рублей. Кроме того, бывшему бердскому градоначальнику придется заплатить штраф в размере 500 млн рублей.

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За взятку в 11 млн рублей посадили на 11 лет мэра Усть-Илимска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [13:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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