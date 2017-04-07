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Курс рубля сейчас значительно отклонился от своего «модельного уровня» в сторону переукрепления, в ближайшее время должен снизиться и на конец года составить 68 рублей за доллар, озвучил новый прогноз Минэкономразвития РФ руководитель министерства Максим Орешкин.
По его словам, такой курс ожидается в базовом сценарии Минэкономразвития при снижении цен на нефть к концу года до $40 за баррель (среднегодовой курс при этом составит $45,6 за баррель).
Если цены на нефть сохранятся на текущем уровне, то, по мнению министра, курс будет 63-64 рублей за доллар.
Орешкин также ожидает, что если курс рубля будет сохраняться на текущих уровнях, то ЦБ будет более агрессивно снижать ключевую ставку, в противном случае инфляция по итогам года оказалась бы значительно ниже таргета в 4% и могла бы быть даже ниже 3%.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [13:30]
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