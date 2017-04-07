Бердск участвует в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» как город-спутник Новосибирска. Данная программа – инициатива Министерства транспорта России. Основная цель программы – за счет улучшения дорожных условий снизить количество ДТП на территории города.

Как уточнили в пресс-центре бердской мэрии, за несколько лет городу предстоит определить аварийные участки и обезопасить их. Будут установлены светофоры на нерегулируемых перекрестах, ограждения для пешеходов и камеры для фотофиксации нарушений.

За 2017-2018 Бердску совместно с другими городами Новосибирской агломерации необходимо снизить общую долю аварийно опасных-опасных участков дорог не менее чем в 2 раза и увеличить общую долю протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общем объеме автомобильных дорог до 50%. При выполнении данных условий финансирование для Новосибирской агломерации будет продолжено на 2019-2025 годы.

Объем финансирования на 2019-2025 года при выполнении условий программы – 901,10 млн. рублей.

В 2017 году Бердск по данной программе получит следующее финансирование: 25,8 млн из федерального бюджета, столько же из областного, и 5% этой суммы добавит муниципальный бюджет.

Полученные по программе средства планируется потратить на мероприятия по улучшению дорожных условий трех на аварийно-опасных участках в Бердске:

1.ул. Красная Сибирь (от ул. Ленина до ул. Маяковского). Установка дорожных знаков над проезжей частью, оборудование пешеходного перехода. 2. ул. Красная Сибирь (от ул. Павлова до ул. Рогачева). 3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского, протяженностью 0,96 км.

В том случае, если вышеуказанные мероприятия улучшат ситуацию с аварийностью в Бердске, наш город получит финансирование, которое планируется потратить на следующие участки:

1. ул. Островского (ул. Суворова до ул. Первомайская, перекресток ул. Островского — Первомайская). 2. ул. Ленина (от ул. Лелюха до ул. Горького). 3. ул. Ленина (от ул. Красная Сибирь до ул. Первомайская). 4. ул. Ленина (ул. Горького до ул. Кирова).

В 2019-2025 годах планируется проведение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 7,84 км. по: — ул. Ленина (от ул. Попова до ул. Красный Сокол), — ул. Красный Сокол, — ул. Первомайская (от ул. Островского до ул. Советская), — ул. Суворова (от ул. Советская до ул. Ленина), — ул. Пирогова (от ул. Новосибирская до ул. Новый поселок), — ул. Железнодорожная, — ул. Дзержинского (от ул. Пирогова до ул. Энгельса), — ул. Тимирязева (от ул. Энгельса до ул. Большевистская), — ул. Энгельса (от ул. Дзержинского до ул. Тимирязева), — ул. Таежная

В 2019-2025 годах планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 34,6 км. по: — ул. Боровая, — ул. Красная Сибирь (от ул. Павлова до ул. Ленина), — ул. Полевая, — дорога на Водозабор, — ул. Островского, — ул. Черемушная, — ул. Новый поселок, — ул. Речкуновская зона отдыха, — ул. п. Вега.

Директор бердского управления ЖКХ Владимир Захаров обращается к водителям Бердска с просьбой соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на территории города. Это поможет снизить количество ДТП, а значит, увеличит шансы города на участие в Федеральной программе и получение целевого финансирования.

— Соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других. В городе установлены комплексы фотофиксации нарушения скоростного режима. В месяц мы фиксируем по 200 нарушений. В дальнейшем будет установлено более современное оборудование («Скат», «Кречет»). Будьте внимательны и не нарушайте, — обратился к водителям Владимир Николаевич.

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