В ближайшее воскресенье, 9 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет детский крестный ход вокруг Исаакиевского собора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея. По ее данным, мероприятие, в котором примут участие 3 тысячи детей, возглавит местный митрополит Варсонофий, добивающийся передачи собора РПЦ Согласно сообщению музея, крестный ход состоится сразу после «детской» литургии, посвященной Вербному воскресенью.

Для мероприятия в город уже доставили 3 тысячи пальмовых ветвей, которые раздадут ученикам православных гимназий и воскресных школ.

Непосредственно крестный ход будет проходить следующим образом: впереди него поедет повозка с детьми, запряженная лошадью, а позади «пойдут юные хоругвиеносцы от благочиний Санкт-Петербургской епархии, одетые в стихари, детские хоры и все участники литургии».

В релизе не поясняется, с какой целью организовано данное мероприятие: сейчас ситуация вокруг возможной передачи собора временно остановилась, городской парламент должен рассмотреть вопрос о проведении референдума за или против передачи Исаакия. При этом заявления от РПЦ с просьбой сделать это по-прежнему нет.

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