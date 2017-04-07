-Бабу надо!,- так неожиданно закончил разговор водитель грузовичка, получая от меня деньги за перевозку вещей. На мой вопросительный взгляд он добавил: “На Путина надежды нет — он все просрал! Баба-президент нужна”. И это обычный работяга лет 60-ти, т.е. Путин уже и его достал.

Стоит ли Путину идти на новый срок?

Сразу оговорюсь для его любителей: он пойдет, и всеми правдами и неправдами “выиграет” или нарисует. Но это не важно, но он останется с нами еще надолго.

Но давайте разберемся: куда мы идем и что нас ждет?

Вызовы перед страной:

1. Низкий уровень жизни

Мы очень бедные. Сравнивая уровень жизни со странами Восточной Европы или даже Прибалтики, мы все равно остаемся бедными. Я два года участвовал в выборах (2015 год Заксобрание и 2016 Госдума) и почти каждый день встречался с людьми (города, поселки, деревни). Можно выделить 3 группы: Хорошие районы Новосибирска; плохие районы Новосибирска, Бердск, Искитим, все остальное.

Часть жителей хороших районов может себе позволить отпуск не на даче, путешествует по миру иногда, может позволить себе достойную медицину. Для большинства это недоступная роскошь.

Рождение детей в семье почти всегда опускает семью на более низкий социальный статус с отказом от расширении квартиры, отдыха и т.д. Нормально заработать на обычной работе практически невозможно. Я не говорю про какие-то нишевые специальности. Все равно большинство людей работает на обычных среднестатистических работах. Семье из 4-5 человек приходится крутиться изо всех сил. Речи про 8 часовой день или регулярный культурный отдых всей семьей (кафе, кино, театр или поездка на пару дней в соседний город) уже не идет — дорого, а зачастую приходится экономить на питании.

Есть семьи, где фрукты детям покупают только по особым случаям. В результате мы имеем загнанных родителей, детей, на которых в семье не остается совсем времени, стесненные жилищные условия, плохое питание и недоступную медицину. С пенсионерами та же история.

2. Технологическое отставание от развитых стран.

Пока мы бодримся и из всех утюгов слушаем патриотические песни, какие мы крутые и как мы всех построили. Эти “все” потихоньку от нас отрываются технологически. Беспилотные автомобили, скоростные поезда, заводы без людей, альтернативная энергетика и т.д. Все, что у нас есть современное — сделано и придумано не нами. К сожалению, нам нечего предложить миру что-то, кроме угроз.

3. Экологическая, демографическая, культурная деградация.

Широка и богата наша страна, но надолго ли? Самые умные и находчивые люди уезжают, т.к. здесь нет перспектив, и приносят благо для других стран. В прошлом году меня сильно поразил вид из самолета на рейсе Иркутск- Новосибирск: пролетаю над тайгой- нет тайги. Все уже выпилено и отправлено нашим соседям. И это во всем: нефтяники ведут варварские разработки месторождений, оставляя после себя безжизненное пространство, китайцы загрязняют нашу почву, лесорубы все вырубили. Эти люди здесь временщики. Их задача — удовлетворение своих силовых потребностей и максимизация прибыли в ограниченном временном пространстве. Их не волнует что останется после них: они с детьми благополучное уедут в Загнивающую Европу, а многие уже уехали или перевезли свои семьи.

В результате мы придем к следующему: в стране будут воровать до тех пор, пока мы не прогоним их или пока они не украдут все! Я склоняюсь к варианту, что они украдут все, т.к. мы боимся перемен и мы за стабильность. Мы будем стабильно деградировать. И деградация приведет к следующему: в бюджете окончательно закончатся деньги, медицина и образование совершенно перестанут отвечать хоть каким-то требованиям, силовые структуру перестанут даже делать вид борьбы с преступностью, почти все самые активные и перспективные уедут, армия будет развалена, технологически мы не сможем обеспечить себя даже самым необходимым. Перед этим власть будет цепляться за любую возможность продлить свое существование и продаст все.

Скорее всего, Китаю. Продаст очень дешево. Так что вопрос, чей Дальний Восток, не встанет. Китайский, т.к. уже заплачено. Проведение референдума Китаем даже не потребуется — сами отдадут. На Кавказе опять начнется заварушка. Сейчас там относительно тихо, т.к. бюджет шлет туда огромные деньги и вся стабильность куплена. После первой просрочки очередного платежа, встанет вооруженный вопрос об отделении. Все это приведет к такой катастрофе, что врагу не пожелаешь. Останется ли Россия в нынешних границах? Я считаю, что нет. И кому придется расхлебывать все проблемы? Нам, тем, кто останется в стране и нашим детям и детям их детей и так на многие поколения.

Основным препятствием на пути к развитию является Путин и его команда.

Чтобы двигаться дальше надо признать проблему! Надо признать, что без интеграции в мировую экономику нам не видать роста в своей, без соблюдения прав человека и элементарных демократических процедур на нас будут смотреть косо и при любой возможности будут избегать в любом сотрудничестве. Построить самостоятельную и независимую от других экономику в современном мире невозможно. Экономика должна быть открытой и для людей, и для идей, и для капиталов.

Мы уже строили закрытую экономику в СССР и результат всем очевиден. В стране просто закончились деньги и все рассыпалось. Конечно, можно было силовым путем еще какое-то время удерживать страну, но очень недолго, а далее гражданская война и откат на десятилетия назад.

Признает ли Путин наличие таких проблем. Нет! Его еще один срок может стать для России контрольным выстрелом. Будет ли он восстанавливать сотрудничество с Западом и интегрировать нашу экономику? Нет. Создаст ли условия для инвестиций? Нет. С ним нас ждет еще большая разруха и деградация. Ему не стоит идти на новый срок.

А уж, “бабу-президента” или не “бабу”, должны показать честные выборы. Хотя, я бы предпочел бабу )))

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