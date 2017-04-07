Административно-техническая инспекция проверила сообщения очевидцев о том, что техника вновь свозит грунт на берег Обского моря. Напомним, читатели «Курьер. Среда. Бердск» сфотографировали грузовики с землей на участке возле парка отдыха «Зеленый остров».

Как рассказал начальник АТИ Павел Дятлов, специалисты незамедлительно выехали на место и обнаружили, что грунт не завозят, а, наоборот, вывозят с побережья. Таким образом у инспекции не было оснований для принятия мер. Тем не менее, за происходящем на участке, который арендует у муниципалитета ИП Голубев, служба будет следить регулярно.

Напомним, ранее представители ИП Голубева пояснили, что вывозят на свободный участок грунт со стройки микрорайона «Серебряный бор» на ул. Морской. Этой землей планируют засыпать котлованы. АТИ запретила ввозить землю и снег на берег, а Росприроднадзор привлек Голубева к административной ответственности за работу техники в водоохранной зоне.

Арендатору предписано провести рекультивацию земли. Как сообщили в АТИ, Голубев отправил гарантийное письмо с обещанием привести участок в порядок до 1 июня этого года.

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