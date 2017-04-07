Самозанятые плательщики, к которым относятся прежде всего индивидуальные предприниматели, а также нотариусы, адвокаты и другие лица, должны платить страховые взносы исходя не из МРОТ, а из фиксированной суммы, ежегодно индексируемой с учетом инфляции, предлагает Минэкономразвития.

Соответствующий законопроект, подготовленный ведомством, размещен в среду, 5 апреля, на портале regulation.gov.ru. По логике Минэкономразвития устранение МРОТ из формулы расчета страховых взносов для малых предпринимателей сделает нагрузку на них более предсказуемой и позволит избежать резких ее скачков.

Минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 7500 руб., с 1 июля он повысится до 7800 руб. Правительство будет поэтапно повышать МРОТ, чтобы он достиг размера прожиточного минимума — накануне последний был сокращен на 198 руб., до 9691 руб. Платеж ИП на пенсионное и медицинское страхование прямо пропорционален величине МРОТ (по состоянию на начало года), а те предприниматели, которые зарабатывают больше 300 тыс. годового дохода, еще и доплачивают в налоговую 1% с суммы превышения.

Максимально возможный размер страховых взносов для ИП тоже привязан к МРОТ, точнее его восьмикратной величине. В связи с этим, как говорится в пояснительной записке к проекту Минэкономразвития, «существуют риски значительного роста финансовой нагрузки для индивидуальных предпринимателей по уплате страховых взносов».

Не меняя саму формулу, Минэкономразвития предлагает взять за основу текущий МРОТ (7500 руб.), а дальше увеличивать ее «с учетом» инфляции. Это, как считает ведомство, «обеспечит сохранение для индивидуальных предпринимателей приемлемого уровня финансовой нагрузки». Малый бизнес активно реагирует «на любые изменения в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности», поэтому рост нагрузки, привязанный к опережающему росту МРОТ, повлечет за собой сокращение числа ИП — они будут уходить в тень или регистрироваться в качестве безработных, отмечается в пояснительной записке.

Как рассчитываются взносы сейчас

Страховые взносы ИП определяются по формуле: МРОТ, помноженный на 12 (месяцев) и на ставку взноса (26% — для пенсионного страхования и 5,1% — для медицинского). С 2017 года платежи идут в налоговую, а не в социальные фонды. При этом плательщики с годовым доходом более 300 тыс. руб. дополнительно уплачивают 1% от превышения доходов над 300 тыс. Государство собирает с самозанятых более 90 млрд руб. взносов в год (исходя из сборов за 2015 год).

По данным ФНС на 10 марта, в России зарегистрировано более 3,1 млн ИП, внесенных в единый реестр малого и среднего бизнеса. Количество ИП в стране выросло на 2,7% за последний год (начало марта 2017-го к началу марта прошлого года), видно из статистики налоговой службы. Предложение Минэкономразвития — «решение очевидно положительное», однако взрывного роста количества ИП все равно ждать не стоит, потому что нагрузка по фиксированной части (той, которую предприниматели платят независимо от дохода, даже если он нулевой) все равно останется на «ощутимом уровне» — почти 28 тыс. руб. в год, говорит эксперт веб-сервиса для ведения бизнеса (компания «СКБ Контур») Павел Орловский.

Если законопроект примут, размер страховых взносов самозанятых в 2018 году останется на уровне текущего года — Минэкономразвития предлагает начать корректировать взносы на инфляцию после 2018 года, то есть после истечения президентского моратория на увеличение налоговой нагрузки на бизнес. В таком случае взносы ИП в 2018 году не вырастут впервые с 2010 года, замечает Орловский. Для сравнения, в 2017 году размер взносов для индивидуальных предпринимателей увеличился на 21%, до 27,99 тыс. руб. в фиксированной части (потому что настолько был увеличен за один шаг МРОТ в середине 2016 года), а максимальная сумма взносов, которую может заплатить высокодоходный ИП, достигла 191,8 тыс. руб.

Согласно текущему законодательству, фиксированный платеж для ИП в 2018 году возрастет до 29,1 тыс. руб., то есть примерно на 1 тыс. руб. (исходя из МРОТ с середины 2017 года и неизменных ставок взносов).

Начиная с 2019 года Минэкономразвития предлагает корректировать фиксированный платеж с учетом инфляции предыдущего года. В прогнозе социально-экономического развития заложен рост цен на 4% в год в 2017–2019 годах, самый низкий рост цен в истории России. Однако формулировка «с учетом» «означает, что правительство может распорядиться этим показателем как угодно — увеличить больше, чем инфляция; увеличить на размер инфляции; не увеличивать совсем или даже уменьшить, хотя последний вариант вряд ли возможен», рассуждает Орловский. «Сейчас здесь в действиях государства кроется риск, к которому, впрочем, большинство предпринимателей уже давно привыкли», — отмечает он.

Минэкономразвития пока разместило лишь первую версию законопроекта, он будет доработан после обсуждений с предпринимателями и экспертами, после чего отправится на согласование в Минтруд и Минфин, сообщила РБК представитель ведомства. Она не уточнила, насколько в соответствии с предложениями министерства корректировка базы для расчета взносов может отклониться от инфляции, отметив лишь, что «оценка финансово-экономических последствий проводится одновременно с обсуждением законопроекта».

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