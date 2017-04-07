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Прошедшую 8 км по тайге 4-летнюю тувинскую девочку отдали маме

Ставшая героем Тувы четырехлетняя Саглана Салчак после того, как одна смогла пройти через дикую тайгу и позвать на помощь бабушке, воссоединилась с матерью, передает РГ. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка по республике Ольга Россова.

Ребенка поместили в приют Тере-Холького района после того, как тувинские следователи возбудили уголовное дело в отношении ее матери Эляноры Салчак «по факту оставления в опасности престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка». Женщину задержали и отправили для выяснения обстоятельств в Кызыл. Девочка осталась в приюте под присмотром социальных работников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 февраля бабушке Сагланы, проживавшей в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы, стало плохо, и маленький ребенок самостоятельно пошел в ближайшую чабанскую стоянку, чтобы позвать взрослых. Для этого, по сведениям следствия, ей пришлось преодолеть несколько километров по заснеженной тайге. Мать девочки отсутствовала дома, поскольку ушла за продуктами. С ребенком оставались только 60-летняя бабушка и дедушка — инвалид по зрению. Благодаря своему поступку, девочка стала известна по всей стране.

— В настоящее время мама написала заявление и забрала Саглану из социального центра помощи семье и детям. Сейчас, ввиду того, что идет следствие, они вместе проживают в Кызыле у родственников, — сообщила Ольга Россова.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол встал на защиту матери девочки и взял ситуацию под личный контроль. Против изъятия ребенка из семьи высказалась уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Новости smi2.ru

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Прошедшую 8 км по тайге 4-летнюю тувинскую девочку отдали маме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [12:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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