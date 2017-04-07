Стать участником международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в субботу, 8 апреля, может любой желающий на двух площадках в Бердске.

Диктант можно будет написать в центральной детской библиотеке (ул. Свердлова, 1) и в молодежном центре «Сто друзей», рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора бердской централизованной библиотечной системы Инна Суворова.

— Сотрудники центра развития образования несколько дней назад обращались с просьбой организовать проведение «Тотального диктанта» на их площадке. Я позвонила своим кураторам по Новосибирску, и они отказали в этом. Слишком поздно. Все уже на учете и подсчитано: количество бланков, ручек, растяжек. Все площадки были зарегистрированы 25 марта, — отмечает Инна Валентиновна.

Уже сегодня ночью в Бердск поступят текст диктанта. Его автором стал Леонид Юзефович, автор детективных и исторических романов. Днем 7 апреля бердские организаторы диктанта получат код, чтобы открыть архив. 8 апреля в 15.00 участники акции начнут писать диктант.

Планируется, что как и в прошлые годы проверят свою грамотность 150-160 бердчан. В Центральной детской библиотеке текст будет читать филолог, преподаватель высшего колледжа информатики Анна Фатеева, в молодежном центре «100 друзей» — заведующая информационным сектором центральной библиотеки Марина Якушева.

Участники акции будут писать диктант 40-45 минут, на проверку написанного им дается еще 10 минут. Если учесть, что перед написанием текста еще будет вступительное слово, то на проведение акции уйдет около 1 часа 15 минут.

«Тотальный диктант» пройдет в Бердске седьмой раз. Каждый год появляются все новые участники. В прошлом году пришло много молодежи. Скорее всего, из-за того появилась новой вместительной и комфортной площадки в молодежном центре, предполагает Суворова.

— Каждый год сложность текстов разная. У Иванова был более легкий, самый сложный сочинила Дина Рубина. В прошлом году был средний по сложности — Усачев написал. Мы всегда говорим участникам «Тотального диктанта»: не обращайте внимание на оценки — ни это важное. Приходите к нам, вы тоже можете и обязательно справитесь — лозунг нашей акции, — говорит Инна Валентиновна.

Говорят, что текст Леонида Юзефовича будет очень интересным. Проявите любопытство и напишите «Тотальный диктант» без ошибок.

В Новосибирской области «Тотальный диктант» пройдет на 56 площадках.

Леонид Юзефович будет читать диктант по традиции в НГУ. На площадке в НГУЭУ в роли «диктатора» выступит робот, а в концертном зале имени Арнольда Каца писать работу будут под диктовку балерины Анны Жаровой – ведущей солистки театра оперы и балета, народной артистки России и лауреата национальной премии «Золотая маска». Присоединиться к акции смогут и пассажиры нескольких рейсов авиакомпании S7 Airlines, а также железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

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