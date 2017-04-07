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Зарезала молодого собутыльника 49-летняя женщина в искитимской деревне

5 апреля в 23.15 в Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской в с. Улыбино совершено преступление. В ходе обследования квартиры был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.

Для восстановления всех подробностей произошедшего полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Предварительно установлено, что накануне вечером в квартире компания местных жителей распивала спиртное. Между 49-летней женщиной и 26-летним молодым человеком возникла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла мужчине несколько ножевых ранений.

Подозреваемую в убийстве – жительницу с. Улыбино Искитимского района 1967 года рождения – полицейские задержали на месте преступления. Как выяснили оперативники, женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).

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Зарезала молодого собутыльника 49-летняя женщина в искитимской деревне

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [12:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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