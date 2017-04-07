Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправки, которые внесли депутаты-активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Красов, Наталья Костенко и Ильдар Бикбаев ко второму чтению законопроекта, направленного на обеспечение учета и бесперебойного функционирования мемориалов, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти».

Законопроект, вносящий изменения в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», разработали активисты Народного фронта в целях исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Глава государства в июле 2014 г. поручил правительству РФ при участии ОНФ обеспечить учет и бесперебойное функционирование на территории страны мемориалов «Вечный огонь».

Госдума приняла законопроект в первом чтении 15 февраля 2017 г. В нем впервые закрепляется статус мемориальных сооружений, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти», а также уточнены полномочия органов власти и местного самоуправления по учету таких объектов.

Ко второму чтению авторы законопроекта детально определили статусы таких мемориальных сооружений. В частности, указывается, что «Вечным огнем» является «составная часть воинского захоронения, мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, обеспечивающая возможность постоянного горения огня на таком воинском захоронении или мемориальном сооружении». «Огнем памяти» предлагается считать «составную часть воинского захоронения, мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, обеспечивающую возможность периодического горения огня на воинском захоронении или мемориальном сооружении (например, в памятные даты, определяемые властями, в том числе на региональном уровне)».

Полномочиями по ведению централизованного учета мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти», согласно поправкам, наделяется Минобороны России, по поддержанию в должном виде и учету – органы местного самоуправления.

«Мы благодарны коллегам из думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов за поддержку наших поправок. То, что централизованный учет мемориалов теперь поручается Министерству обороны, должно обеспечить качественно новый подход к этой работе. Важно и то, что теперь будет с кого спросить за ненадлежащее состояние «Вечных огней» – за их поддержание в должном виде будут нести ответственность муниципалитеты», – подчеркнул один из авторов законопроекта, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы Андрей Красов.

Напомним, в мае 2015 г. активисты ОНФ подсчитали и проанализировали состояние «Вечных огней» во всех регионах страны, впервые было подсчитано общее число мемориалов, на тот момент их было 3969. Результаты мониторинга были представлены на совещаниях в Министерстве культуры РФ, в которых принимали участие профильные региональные чиновники. Согласно информации, представленной региональными властями, обеспечено бесперебойное функционирование всех мемориалов «Вечный огонь», подключенных к магистральному газопроводу (21% от общего количества). На остальных 79% мемориалов (функционируют при помощи газобаллонного оборудования) огонь зажигают лишь в праздничные и памятные дни. Также были проведены работы по благоустройству территории и ремонту мемориалов. Накануне Дня Победы активисты ОНФ снова проведут патриотические мероприятия в регионах, посвященные мемориалам «Вечный огонь».

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