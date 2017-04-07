В Новосибирской области расследуется уголовное дело по обвинению двоих сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД в превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в областном управлении СКР.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Новосибирска СКР 3 апреля возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных аппарата ГУ МВД России по Новосибирской области по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением специальных средств), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления). В настоящее время обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.

По версии следствия, в феврале 2017 года 28-летним и 26-летним обвиняемыми в ходе осуществления служебной деятельности были получены сведения о том, что 20-летний новосибирец систематически приобретает синтетические наркотические средства. Полицейскими было установлено, что при необходимости приобретения запрещенных в обороте веществ указанное лицо посредством интернет-мессенджера сообщало об этом сбытчику наркотиков. Впоследствии, получая посредством электронной связи сообщение о «закладке» наркотиков в определенном общедоступном месте, молодой человек извлекал их. Расчет за наркотические вещества производился безналичным способом по заранее определённой схеме.

— Установив это, обвиняемые с целью улучшения показателей своей служебной деятельности, действуя незаконно, путем угроз привлечения 20-летнего жителя Новосибирска к уголовной ответственности, вынудили того направить сбытчику наркотиков сообщение о своём намерении их приобрести. А затем, контролируя действия парня, обвиняемые задержали его в момент излечения тем наркотиков из места «закладки». Свои явно незаконные действия злоумышленники легализовали путем составления служебных документов о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сфальсифицированные документы обвиняемые предоставили в орган предварительного следствия отдела полиции, где не обладающий сведениями об обстоятельствах их составления следователь возбудил в отношении молодого человека уголовное дело об особо тяжком преступлении, — рассказали в Следственном комитете.

Незаконные действия обвиняемых были выявлены управлением ФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с подразделением собственной безопасности регионального главка МВД. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе полицейского ведомства, в случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители виновных будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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