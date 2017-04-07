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Депутаты, благотворители и экологи войдут в Общественную палату Бердска

В Бердске 7 апреля состоялась внеочередная сессия Совета депутатов. Народные избранники утвердили свой список кандидатур в Общественную палату города.

Напомним, согласно новому положению в ОП будет 80 человек. 22 из них пройдут в орган по спискам главы Бердска и депутатов. Остальных ждет рейтинговое голосование на установочной конференции.

Сегодня депутатам предлагалось утвердить список из 9 человек, а также добавить к нему еще двух кандидатов (то есть, всего 11 человек). На голосование поставили три кандидатуры — депутаторв горсовета Людмилу Чуркину и Ивана Минина и председателя Совета председателей ТОСов Бердска Любовь Кудрикову. Чтобы определиться, кто пройдет в ОП, депутаты решили устроить рейтинговое голосование.

В итоге Минин и Чуркина набрали по 26 голосов, а Кудрикова — только 6. В депутатский список она не вошла.

Конференция ОП ориентировочно пройдет в апреле-мае этого года.

«Депутатский» список кандидатур в ОП Бердска:

1. Геннадий Багрянцев — кандидат химических наук, ученый; 2. Анатолий Кириллов — бывший депутат горсовета; 3. Светлана Баранова — специалист центра помощи семьи и детям «Юнона»; 4. Михаил Перфилов — директор ООО «Жилищно-правовой центр»; 5. Дмитрий Тараторин — член федерации смешанных единоборств ММА; 6. Марина Москалец — координатор благотворительного фонда «Добро»; 7. Демьян Кругленко — председатель общественного совета избирательного округа №3; 8. Ирина Яременко — директор по развитию благотворительного фонда «Дети наше будущее»; 9. Вячеслав Власов — председатель общественной организации «Экологический совет г. Бердска»; 10. Иван Минин — депутат горсовета, Почетный житель города Бердска; 11. Людмила Чуркина — депутат горсовета, Почетный житель города Бердска.

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Депутаты, благотворители и экологи войдут в Общественную палату Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [11:10]

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