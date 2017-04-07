Вчера, 6 апреля, участники расследования теракта, совершенного 3 апреля выходцем из Киргизии Акбаржоном Джалиловым в метро Санкт-Петербурга, задержали 8 его предполагаемых сообщников. У них была изъята еще одна бомба, по конструкции идентичная найденной на станции метро «Площадь Восстания».

Участники расследования не исключают, что среди задержанных находятся два несостоявшихся смертника. Для одного из них Джалилов принес вторую бомбу в метро, а другой, возможно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта, передает Ъ.

Накануне ранним утром бойцы спецназов ФСБ и Росгвардии провели целую серию операций по задержанию предполагаемых сообщников Джалилова в Санкт-Петербурге и Москве. Ранним утром в ходе одной из них спецназовцы, выбив стальную дверь, ворвались в однокомнатную квартиру дома N22/1 на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга. Трое обитателей квартиры, застигнутые врасплох, даже не пытались оказать сопротивление силовикам.

При этом, как выяснилось чуть позже, квартира использовалась под цех по изготовлению бомб и склад оружия. Из нее были изъяты готовое к использованию СВУ в корпусе из-под огнетушителя, самодельная взрывчатка, оружие, боеприпасы и экстремистская литература. Причем, как сообщили в СКР, СВУ было аналогично тому, что 3 апреля нашли и обезвредили на станции метро «Площадь Восстания». Более того, его компоненты совпадали с теми, что остались в квартире на Гражданском проспекте, снимаемой Джалиловым.

Подводя итоги операций, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в Санкт-Петербурге были задержаны шестеро подозреваемых в причастности к теракту, а еще двое — в столице. Ими оказались Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. По данным источников «Ъ», большинство из подозреваемых являются земляками Акбаржона Джалилова — этнического узбека, ранее проживавшего в киргизском городе Ош. Сегодня в судах Санкт-Петербурга и Москвы следствие будет ходатайствовать об их арестах.

По предварительным данным, среди задержанных, на которых участники расследования вышли, изучая телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте, могут находиться два несостоявшихся смертника.

Согласно этой версии, Джалилов, один из немногих в группе имевший российский паспорт, должен был занести в метро два СВУ, приводящихся в действие нажатием кнопок. Одно предназначалось ему самому, а второе — подельнику, с которым они собирались устроить двойной теракт в метрополитене. Однако сообщник по какой-то причине на встречу не прибыл. Тогда Джалилов, избавившись от лишней бомбы на «Площади Восстания», со второй в рюкзаке сел в поезд, где вскоре и совершил самоподрыв, жертвами которого стали 14 человек, а еще 50 получили ранения.

Его соратники, очевидно, готовились к новому взрыву с использованием третьей бомбы. Поскольку транспортные объекты к тому времени были взяты под усиленную охрану сотрудниками правоохранительных органов, новый смертник мог устроить взрыв в других местах массового скопления людей, например, недалеко от места траурных мероприятий в память о жертвах уже состоявшегося теракта.

Насколько эта версия соответствует действительности, как выразился высокопоставленный источник, покажут время и Следственный комитет. В любом случае, отметил он, уже сейчас можно говорить о предотвращении как минимум одного теракта в северной столице.

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