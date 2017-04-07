«Курьер. Среда. Бердск» начал публиковать воспоминания бердчанина-фронтовика Вячеслава Черноголовкова. Его записи — это уникальный материал по истории страны. По его воспоминаниям можно узнать реальную деревенскую жизнь начала 20 века, подлинные события Великой Отечественной войны, восстановление СССР после военного лихолетия. Мы искренне благодарим Вячеслава Кузьмича за то, что он оставил потомкам целую книгу о своей жизни, в которой, как в капле воды, отражается целая эпоха, судьба не одного поколения советских людей.

Череповец 30-х годов В город Череповец к дяде я приехал в 1933 году осенью. Семья дяди состояла из 5 человек, я был шестым. Дядю звали Иван Алексеевич, жену его (мою тётю) звали Лидия Алексеевна, старшая двоюродная сестра – Валя, двоюродные братья — Толя и Геннадий. Дом у дяди был большим.

Череповец – город районного значения, расположен на железнодорожной магистрали Ленинград-Вологда, на берегу речки Шексна. От Ленинграда на расстоянии 470 км, от Вологды на 120 км. До 30-х годов он входил в состав Ленинградской области, позднее был переведён в Вологодскую область. В то время город в большинстве был застроен частными домами с приусадебными участками. Кирпичные постройки располагались на двух центральных улицах.

Улица Советская, от железнодорожного вокзала до речной пристани (городок водников), протяжённостью более полутора километров, и улица Ленина, расположенная перпендикулярно улице Советской. Все праздничные мероприятия проводились на Советской, там же располагались все административные учреждения, театр, кинотеатр, милиция и все организации местного самоуправления. На этих улицах все дороги и большая часть тротуаров были замощены камнем. На всех остальных дороги были грунтовые с водоотводными канавами и тротуарами из досок или горбыля.

Строительство, ремонт и уход за дорогами и тротуарами возлагался на владельцев домов, они же были обязаны ухаживать за деревьями, кустарником, газонами, а в зимнее время производить очистку тротуаров от снега. С дорог снег не убирался — обкатывался транспортом. На центральных улицах снег в зимнее время раздвигали по обочинам при помощи клина. Клин изготавливался из двух рядов брёвен с настилом из досок для укладки на них груза, нос клина оковывали металлом. Тащил этот клин трактор, выделенный МТС.

В парке танцевал весь город В городе любимым местом отдыха, особенно в 1935-1941 годы, был большой, хорошо ухоженный парк отдыха. Парк занимал площадь примерно 800х300 метров. В парке росли вековые сосны, ели, берёзы и другие породы деревьев. Среди этих деревьев располагалось множество цветников и газонов. Дорожки в парке покрыты гравийно-песчаной смесью. От центральной аллеи ответвлялись дорожки шириной немного уже, а некоторые аллейки были просто покрыты травой. Вход в парк вечером был платным, в остальное время можно было посещать бесплатно.

Несмотря на нехватку электроэнергии для городских нужд, все аллейки были в выходной день освещены до закрытия гуляния в парке. На входе в парк был расположен хороший по тем временам ресторан. Рядом располагался большой открытый киоск с газированной водой, сладостями.

Все условия для отдыха были созданы как для молодёжи, так и для пожилых людей. В парке всегда сохранялся порядок, ссоры возникали очень редко, в основном на почве ревности у молодёжи. Но эти ссоры быстро гасились с участием отдыхающих. Просто-напросто разводили скандалистов по разным направлениям, стараясь не допустить дело до рукоприкладства.

В дневное время в парке гуляли молодые мамаши с детьми. Днём работал театр для детей, расположенный в летнем строении. В этом театре в основном выступали коллективы художественной самодеятельности из школ или кукольные артисты. Некоторые учителя организовывали отдых в парке в летние каникулы целыми классами. Одним словом парк был любимым местом отдыха для всех жителей города. От парка до вокзала шла улица с аллеей, посадками, скамеечками, дорожками. Называлась эта улица «Проспект Луначарского», она похожа на Красный проспект в Новосибирске.

В павильоне располагались: комната (отгородка) для настольных игр в шахматы и шашки, биллиардная, комната для читального зала всегда с самыми свежими газетами и журналами. На входе по другую сторону аллеи стояли столики с мороженым, киоски для продажи газированной воды или морсов из местных ягод. В центре парка располагалась огромная танцплощадка. Танцы проходили под музыку духового оркестра. В тихую, безветренную погоду мелодия вальса разносилась по всему городу.

Подростки на лужайках у своих домов организовывали свои вечера танцев под эту музыку. В вечернее время вход подросткам в парк не разрешался. Бабушки и дедушки с удовольствием располагались группами у своих домов. В то время у каждого дома были сооружены лавочки. Отголоски духового оркестра поднимали настроение у любого человека. Создавалось впечатление, что всё население города участвует в массовых гуляньях.

Каждая аллейка парка имела своё название. Название давалось народом по ее назначению. Аллейка влюблённых была оборудована скамеечками с покрытием из декоративных растений, аллейка плясунов заканчивалась площадкой для пляски. Музыканты приходили без всяких приглашений со своими музыкальными инструментами: гармошкой, гитарой, балалайкой, скрипкой и даже с простыми деревянными ложками. Площадка была всегда забита до отказа зрителями.

Смельчаки выходили из толпы зрителей на площадку для показа своего мастерства перед девушками и парнями. С задором распевали во время пляски азартные частушки про любовь. Не обходились в частушках и без критики недостатков в работе местных властей или отдельных личностей. Похабных частушек избегали. Острые куплеты поощрялись задорным хохотом слушателей.

На отдельной площадке собирались исполнители и слушатели народных песен. Хор песенников складывался как-то сам по себе, важно было отыскать хорошего запевалу, а иногда и музыканта-песенника. За короткий промежуток времени без дополнительных спевок зарождался костяк хора на весь летний сезон. Участвовать в хоре мог любой, никого не изгоняли. Песни распевались с душой. Любители хора собирались сами по себе без всяких посторонних приглашений. Песенников и слушателей на площадке было всегда полно.

Даже после закрытия парка домой расходились с песнями в основном по проспекту Луначарского. Он проходил от парка до сквера вокзала по широкой улице, разделённой галереей. По обе стороны галереи была дорога с естественным грунтовым покрытием. Машин в то время практически не было, считанные единицы на весь город, так что пыли от этих дорог не было. Галерея для пешеходов была довольно широкая, также как и в парке, покрытая крупным речным песком. С двух сторон галереи были посажены деревья различных пород. Особенно красивым проспект выглядел во время цветения весной.

Довольно часто были установлены скамейки для отдыха. Проспект был назван именем Луначарского благодаря педагогическому училищу, которое располагалось на одинаковом расстоянии от парка и от вокзала. Проспект в этом месте был намного расширен с устройством многочисленных цветочных клумб. Посадку и уход за цветами полностью осуществляли будущие учителя и поступающие ученики. Круглый год с весны до поздней осени. На всём проспекте круглогодично поддерживалась чистота.

Весной народ приходил без особых приглашений, убирал опавшие ветки с деревьев, перекапывал землю на клумбах и газонах. Зимой все скамейки хранились под навесом для летних игр. А вот кто их убирал, а потом весной ставил на место, я не знаю.

Гуляния в парке проходили 2 дня в неделю, в то время мы работали и учились по пятидневкам. И я ещё раз хочу подчеркнуть, что впечатление было такое, что веселится и участвует в этом народ всего города.

Кроме празднования дня Октябрьской революции и первомайских праздников в средине тридцатых годов в нашем городе широко отмечался день Воздушного флота. Аэродром (практически чистое поле, на котором находилась единственная постройка для ремонта самолётов и отдыха обслуживающего персонала) располагался на противоположном берегу реки Шексны, километрах в 2-2,5 от берега. День Воздушного флота отмечался в августе. Это был единственный день в году, когда ребятишки могли подойти к самолёту и похлопать ладошками по фанерным крыльям. Все ребятишки мечтали про себя стать лётчиками. Через реку можно было переправиться только на лодке. Переправляли людей все рыбаки, имеющие в собственности лодки. Плату за свои услуги брали небольшую.

Летящий в воздухе самолёт можно было увидеть очень-очень редко. Занятия с будущими лётчиками проводились над чистыми полями, над городом учебные полёты были запрещены. Среди жителей и учащихся техникума к этому дню выбирали лучших работников в очень ограниченном количестве, например, студент — только один, рабочих и колхозников — человек 15-18. Лучшим избранникам в этот день в качестве поощрения разрешалось сделать один круг вокруг города на самолёте. После полёта счастливчики не успевали рассказывать о своих впечатлениях, вызывая зависть у слушателей. В настоящее же время даже увиденное космонавтами воспринимается как обычное явление.

Комсомол шефствовал над октябрятами В дневное время суток любого дня недели вход в парк был бесплатным. Природой наслаждались молодые мамаши с ребятишками. Большой популярностью у детишек пользовался кукольный театр, качели. Руководители младших классов в школе собирали на каникулах своих воспитанников на прогулки, прививали любовь к природе, птицам, зверушкам. Дети, так же как и взрослые, распевали хором различные песенки, танцевали, плясали, соревновались в прыжках, бегали на маленькие дистанции.

Одним словом, развлекались, как могли придумать. Читали сказки, ухаживали за цветками. Учителя все развлечения организовывали по своей инициативе, безвозмездно. Деньги с родителей брали только для покупки билетов в театр, газировки и мороженого для ребятишек. Дети с большим восторгом после такой прогулки хвастались своим родителям о победе в прыжках, театре, птичках и цветах.

Специальных детских лагерей в 1930-х годах не было. Большую организаторскую роль в отдыхе и развлечениях младших классов играл комсомол. За каждым отрядом октябрят на комсомольском собрании были закреплены комсомольцы с общественным поручением. Если классные руководители собирали ребятишек для развлечения 2-3 раза за каникулы, то для общественников-комсомольцев никаких норм не существовало. Всё зависело от изобретательности и организаторского таланта комсомольских вожаков. В отдельных группах детишки совместно с руководителями придумывали и осуществляли различного рода увеселительные мероприятия.

Подобные, разумеется, более серьёзные мероприятия, проводили и комсомольские отряды. В зимнее время (во время учёбы) в каждом классе ученик писал сочинение о том, как он провёл каникулы, и что бы хотелось на его взгляд включить в план следующего года. Иногда на своих собраниях крепко осуждали непристойное поведение провинившегося. Действовало такое наказание эффективнее родительского наказания.

Все вокруг мое Жители города вечернее время так же любили встречать и провожать пассажиров на железнодорожном вокзале и речной пристани. Тем более, что встречи проходили 1-3 раза в сутки по расписанию поездов дальнего следования. Пригородных поездов в то время и в помине не было. Очень приятно было встретить или проводить своих родственников под бравую музыку духового оркестра.

Все эти прелести тогдашнего отдыха совсем не похожи на современные. В то время лучшие места для отдыха в городе и пригородной зоне были предоставлены всему населению города. Постепенно народ лишили этих благ. Берега у речек позанимали высокопоставленные чиновники. Население городов увеличивается (плотность населения увеличилась в разы), а площади общественных мест отдыха сокращены в десятки разов. Зелёные насаждения так же сокращены в десятки раз.

В театр, как на праздник Кирпичные здания в городе были построены в основном на центральных улицах. В самом большом по тому времени здании на первом этаже располагались магазины, второй этаж был полностью занят театром. Репертуар театра постоянно менялся (расширялся). Иногда приезжали труппы артистов из других городов. Театр посещала в основном интеллигенция города, простой народ жил бедно и экономил свои средства на другие цели. К культуре приучали медленно. На каждом предприятии (даже мелком по численности работающих) профсоюзная организация на свои средства бронировала театральные места на круглый год.

Билеты на посещение театра выдавались предприятием поочерёдно каждому рабочему из расчёта не менее двух билетов на семью бесплатно. Народ перед посещением театра на глазах перевоплощался. Сборы начинались за несколько дней до посещения. Готовили самую лучшую одежду, какой располагала семья, тщательно разглаживали утюгом.

А утюги в то время были цельными, отлитыми из чугуна с обработанной нижней частью утюга. Вскоре после этих утюгов стали появляться так называемые «духовые утюги». Они обогревался раскалёнными углями, заложенными в коробку утюга, и закрывался крышкой с ручкой.

Мужики тщательно брились, а женщины прихорашивались по ранее опробованным методам. К посещению театра готовились как к самому большому празднику. Всем хотелось показать себя в лучшей форме. Билеты в театр доставались каждой семье не менее двух раз в год, в зависимости от финансового состояния организации по месту работы. Нетерпеливые и более состоятельные рабочие постепенно стали посещать театр за свой счёт на интересующие их постановки дополнительно к очередным просмотрам.

Одевались в самые лучшие одежды, тщательно чистили обувь, разглаживали утюгом рубашки и брюки, галстуки, платочки. После посещения театра неделями вспоминали и коллективно обсуждали отдельные сцены постановки, делились мнениями об исполнении роли артистами.

Граммофон, патефон, кинематограф До 1934-1935 годов в некоторых домах кроме радио прослушивали пластинки на граммофоне с большой трубой. После в продаже появились на смену граммофонам- патефоны. Это – портативный музыкальный инструмент, который прослужил народу долгую службу, включая и военные годы. В нашей семье (у моего дяди) в зале стоял рояль. На нём обучалась, а впоследствии и играла моя двоюродная сестра Валя. На рояле стоял граммофон. Пластинок к нему было очень мало. Несколько пластинок с исполнением песен Шаляпиным и почему-то запомнившаяся пластинка с песней: «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо».

Младший мой двоюродный брат стал увлекаться игрой на гармошке сначала самостоятельно (по-видимому, обладал слухом), а потом в кружке. К концу 30-х годов очень часто принимал участие в музыкальных передачах по радио. На фронт уходил с баяном…

Рядом с театром стояло здание кинотеатра. В начале 30-х годов все фильмы были немыми, сбоку от экрана стоял рояль. В такт сюжета фильма пианистка сопровождала показ заранее подобранной мелодией и одновременно давала пояснения о происходящем на экране событии. Потом появились звуковые фильмы.

В первые дни проката билетов в кинотеатр купить было невозможно. Все билеты заранее были проданы на коллективные просмотры. Зал на всех фильмах был забит до отказа, даже в проходах стояли зрители. Кинотеатр работал в усиленном режиме, сеансы проходили для детей и подростков в дневное время, для взрослых — в 18, 20 часов. Ребятишки в то время фильм «Чапаев» смотрели по несколько раз. Каждый хотел быть похож на положительных героев фильма.

Летом — стадион, зимой — каток В конце улицы Советской, ближе к берегу реки, располагался городской стадион, с раздевалками для игроков и скамейками для зрителей (болельщиков). В летнее время на стадионе играли местные команды футболистов, баскетболистов, соревновались бегуны, прыгуны в длину и высоту. Периодически проводились соревнования спортсменов с командами из других районов области. Зимой, после заливки поля водой, стадион превращался в каток. По периметру забора стадиона прокладывалась лыжня.

Лыжи и коньки к обуви прикручивали жгутами из верёвки. Натяжку жгутов фиксировали палочкой, которой закручивали жгут. Крепление производилось к валенкам. В то время всё население зимой носило валенки, кожаной обуви практически зимой не носили. Учащиеся школ, студенты техникума, училищ, коллективы других организаций на уроки физкультуры всегда приходили на стадион. Очистку поля от снега, заливку катка, уборку мусора производили эти же коллективы в неучебное время, вечером. Снегоуборочной техники никакой не было, всё делали вручную лопатами и скребками.

Продолжение следует

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