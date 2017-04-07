Минздрав Новосибирской области приглашает жителей региона пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов. Мобильный пункт медицинской профилактики будет работать на пяти площадках Новосибирска с 6 по 29 апреля 2017 года.

Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около пятнадцати минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста. Основная цель тестирования – повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также сокращение позднего выявления заболевания.

Ниже представлен список площадок, на которых будет работать мобильный пункт: — 6 апреля – станция метро пл. Маркса (выход к ТЦ «Гранит»), 15:00-19:00, — 14 апреля – Первомайский сквер (возле фонтана), 15:00-19:00, — 20 апреля – Городская клиническая больница № 19 (ул. Шукшина, 7/1), 15:00-19:00, — 28 апреля – площадка перед Домом культуры и творчества им. Чкалова, 15:00-19:00, — 29 апреля – площадь Ленина (со стороны ул. Депутатской), 11.00-17.00.

справка В Новосибирской области действует утвержденная правительством региона государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», одна из задач которой – профилактика ВИЧ-инфекции. В рамках мер по профилактике и выявлению ВИЧ-инфицированных на территории Новосибирской области используются передвижные мобильные пункты медицинской профилактики, проводятся лекции для школьников, социальные акции.

Новости smi2.ru