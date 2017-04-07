«Защитная» модель поведения россиян, которая подразумевает принцип «меньше тратить — больше сберегать», идет к «постепенному исчерпанию», говорится в бюллетене о текущих тенденциях российской экономики, который подготовил Аналитический центр при правительстве. Личное потребление в 2016 году было главным драйвером спада ВВП, сократившись на 5% по сравнению с предыдущим годом, а реальные розничные продажи товаров упали на 5,2%. Впрочем, реальные доходы граждан снизились еще больше — на 5,9%. То, что потребление упало не так сильно, как доходы, по мнению авторов, и свидетельствует о смене модели, передает РБК.

С другой стороны, сложился «новый уровень равновесия» на рынке некоторых товаров длительного пользования. В частности, речь идет о холодильниках, стиральных машинах и телевизорах, продажи которых хотя и восстанавливаются, но остаются на 25–35% ниже уровня 2014 года (в сопоставимых ценах). Рынок легковых автомобилей тоже стал постепенно восстанавливаться (по данным Ассоциации европейского бизнеса), однако продажи машин в 2016 году оказались на 43% ниже, чем в 2014-м.

«За последние десять лет в домохозяйствах России произошло существенное накопление товаров длительного пользования (легковых автомобилей, компьютеров, холодильников, телевизоров, мебели и т.п.), по сути, произошло значительное обновление всех домашних фондов, сформировалась своего рода потребительская подушка», — напоминает эксперт Аналитического центра при правительстве Александр Голяшев. Скорее всего, по этим товарам сложился «оптимальный для населения уровень насыщения», причем произошло это еще до спада в 2015–2016 годах, добавляет он.

Падение рубля в конце 2014 года сопровождалось резким ростом продаж — как следствие, граждане купили дорогие товары на несколько лет, что и стало причиной сокращения продаж товаров длительного пользования в дальнейшем, отмечает Голяшев. Если говорить о рынке электроники, то сейчас он входит в период «нормализованного спроса» после нескольких лет повышенного, обусловленного сначала невысоким уровнем проникновения, а затем ослаблением рубля, отмечает представитель «М.Видео».

Эти факторы позволяют россиянам «более спокойно переносить затянувшееся падение реальных доходов, меняя структуру личного потребления в пользу продовольственных товаров», говорит эксперт. Падение товарооборота продуктов питания, по данным Росстата, стало не таким глубоким, как товаров длительного пользования (5,3% по итогам года). Впрочем, оно оказалось чуть более масштабным, чем сокращение продаж непродовольственных товаров в целом (5,1%). В 2015 году ситуация была обратной: потребление продуктов питания снизилось на 9%, а непродовольственных товаров — на 10,9%, однако произошло это за счет высокой базы — потребительского бума в 2014 году.

Постепенно потребление товаров долгосрочного пользования будет восстанавливаться, однако «не надо ждать, что это произойдет мгновенно», рассуждает глава Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики (ВШЭ) Алина Пишняк. Доля населения, которое считает, что сейчас плохое время, чтобы делать крупные покупки, растет с 2014 года, в настоящий момент это примерно 60% населения, отмечает она. Граждане также не ожидают, что в ближайшее время произойдет восстановление доходов, которое позволит им вернуться к докризисному уровню потребления, добавляет она.

Население привыкает к снижению потребительских стандартов, написали в январе эксперты ВШЭ. Например, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывали 41% россиян, однако большинство не считали свое материальное положение проблемным.

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