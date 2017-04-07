Уголовное дело против хозяйки турфирмы «Старт» Дарьи Сафиной передано в суд. Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак. Незадачливую предпринимательницу обвиняют в 21 эпизоде преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное с использованием служебного пололжения». Общий ущерб пострадавшим оценивается в 1,5 млн рублей.

— Вину Сафина признала полностью, — отметил Роман Андреевич. — Сейчас в ее отношении применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие шло более полугода. За это время правоохранители услышали более 50 историй разочарованных клиентов турфирмы. Все они с января по август 2016 года купили у Сафиной путевки, но отдохнуть на российских и зарубежных курортах им было не суждено. Сафина лично брала у бердчан деньги за туры — от 75 до 220 тыс. рублей, а потом расходовала их по своему усмотрению, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Также надзорный орган отмечает, что бывшая бизнес-леди заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть попросила приговора без судебного следствия.

Пока правоохранители разбирались в бухгалтерии турфирмы в рамках уголовно-процессуальной проверки, несостоявшиеся туристы массово шли в суд, чтобы вернуть свои кровно заработанные. Судьи гражданской коллегии за несколько месяцев рассмотрели жалобы около двух десятков обманутых покупателей. При этом ни Сафина, ни ее представители на заседаниях не присутствовали, а вся адресованная ответчику корреспонденция возвращалась в суд.

Служители Фемиды встали на сторону истцов и удовлетворили их требования. Владелица «Старта» должна выплатить им не только стоимость испорченного отдыха, но и компенсацию морального вреда и штрафы.

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