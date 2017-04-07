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Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердске

Уголовное дело против хозяйки турфирмы «Старт» Дарьи Сафиной передано в суд. Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак. Незадачливую предпринимательницу обвиняют в 21 эпизоде преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное с использованием служебного пололжения». Общий ущерб пострадавшим оценивается в 1,5 млн рублей.

— Вину Сафина признала полностью, — отметил Роман Андреевич. — Сейчас в ее отношении применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие шло более полугода. За это время правоохранители услышали более 50 историй разочарованных клиентов турфирмы. Все они с января по август 2016 года купили у Сафиной путевки, но отдохнуть на российских и зарубежных курортах им было не суждено. Сафина лично брала у бердчан деньги за туры — от 75 до 220 тыс. рублей, а потом расходовала их по своему усмотрению, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Также надзорный орган отмечает, что бывшая бизнес-леди заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть попросила приговора без судебного следствия.

Пока правоохранители разбирались в бухгалтерии турфирмы в рамках уголовно-процессуальной проверки, несостоявшиеся туристы массово шли в суд, чтобы вернуть  свои кровно заработанные. Судьи гражданской коллегии за несколько месяцев рассмотрели жалобы около двух десятков обманутых покупателей. При этом ни Сафина, ни ее представители на заседаниях не присутствовали, а вся адресованная ответчику корреспонденция возвращалась в суд.

Служители Фемиды встали на сторону истцов и удовлетворили их требования. Владелица «Старта» должна выплатить им не только стоимость испорченного отдыха, но и компенсацию морального вреда и штрафы.

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Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [10:15]

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Курьер.Среда.Бердск

[10:20] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...

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[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...

[10:05] Без виз разрешили украинцам ездить в Европу


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Снег, ветер: юго-западный
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07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
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