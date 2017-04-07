Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Без виз разрешили украинцам ездить в Европу

Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

Ход голосования на пленарной сессии в Страсбурге транслировала видеослужба Еврокомиссии. За проголосовал 521 депутат, против — 75, воздержались 36, передает РИА Новости.

Ранее специальная докладчица ЕП Мария Габриэль заявила, что Украина выполнила все требования ЕС и «даже превзошла ожидания». «Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан», — сказала парламентарий.

Теперь за это решение 26 апреля должен проголосовать комитет постоянных представителей стран Евросоюза, а затем его предстоит утвердить Совету ЕС. После этого документ подпишут глава Европарламента и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты. В силу решение вступит через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. По данным украинских СМИ, это может произойти 11 июня.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с решением Европарламента, а глава МИД Павел Климкин выразил уверенность, что ездить в Европу можно будет уже летом.

С конца марта Евросоюз могут посещать без виз граждане Грузии. Одновременно с этим заработал механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов — это было условием, выдвинутым ЕС для Грузии и Украины.

Безвизовый режим предполагает, что украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, но находиться там можно будет не более 90 дней в течение полугода. Целью поездок может быть туризм, бизнес-встречи, посещение родственников, участие в культурных мероприятиях. При этом работать в странах Евросоюза безвизовый режим не позволяет.

На границе у въезжающих могут попросить подтвердить цель поездки — предъявить обратные билеты, бронирование отеля или приглашение от родственников, а также достаточное количество денег из расчета минимум 50 евро в день.

Новости smi2.ru

  • Свою полную несостоятельность проявили политики Украины, России и Европы (55)
  • Вам сообщат причину отказа в визе (12)
  • Янукович просит Путина ввести вооруженные силы России в Украину (8)
  • Янукович просил Путина ввести войска на Украину (23)
  • Янукович не просил Путина вводить войска на Украину (6)
Без виз разрешили украинцам ездить в Европу

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [10:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:20] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...

[10:05] Без виз разрешили украинцам ездить в Европу

Все новости

[10:20] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...

[10:05] Без виз разрешили украинцам ездить в Европу


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: