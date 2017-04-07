Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

Ход голосования на пленарной сессии в Страсбурге транслировала видеослужба Еврокомиссии. За проголосовал 521 депутат, против — 75, воздержались 36, передает РИА Новости.

Ранее специальная докладчица ЕП Мария Габриэль заявила, что Украина выполнила все требования ЕС и «даже превзошла ожидания». «Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан», — сказала парламентарий.

Теперь за это решение 26 апреля должен проголосовать комитет постоянных представителей стран Евросоюза, а затем его предстоит утвердить Совету ЕС. После этого документ подпишут глава Европарламента и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты. В силу решение вступит через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. По данным украинских СМИ, это может произойти 11 июня.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с решением Европарламента, а глава МИД Павел Климкин выразил уверенность, что ездить в Европу можно будет уже летом.

С конца марта Евросоюз могут посещать без виз граждане Грузии. Одновременно с этим заработал механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов — это было условием, выдвинутым ЕС для Грузии и Украины.

Безвизовый режим предполагает, что украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, но находиться там можно будет не более 90 дней в течение полугода. Целью поездок может быть туризм, бизнес-встречи, посещение родственников, участие в культурных мероприятиях. При этом работать в странах Евросоюза безвизовый режим не позволяет.

На границе у въезжающих могут попросить подтвердить цель поездки — предъявить обратные билеты, бронирование отеля или приглашение от родственников, а также достаточное количество денег из расчета минимум 50 евро в день.

Новости smi2.ru