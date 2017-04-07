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Уезжайте из этого Мордора!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал: Владимир Тарасевич

Люди! Уезжайте из этой мерзкой местности, пока цены на квартиры не сильно упали! Три года назад я продал квартиру в Изумрудном, квартиру на м Студенческая. Чтобы продать последнюю, специально устроился работать в Центральное агентство недвижимости, чтобы получить доступ к базам.

Приехал в Краснодар, за две недели купили две квартиры с расширением жилплощади на 20 метров! Без помощи прихлебателей риелторов! При этом одну в центре! На деньги, вырученные с продажи двух квартир в вонючем Бредске и Нске, с продажными до нельзя чиновниками, мы доехали до Краснодара не спеша, с посещением всех достойных мест по пути, включая Мамаев курган. За три года уже пожили в Сочи, родили еще одну дочку, наладили с нуля свое дело. Помогли бесплатно переселиться семье из Томска.

О работе: Моя жена перед отъездом работала у Супруна, как раз в момент его ареста увольнялась. Приехав в Краснодар, пошла устраиваться по прежней специальности, где её сразу взяли, но на собеседовании был интересный разговор:

-Что за последняя компания, можно ли связаться по вопросу рекомендации с шефом? — Да, можно, он сейчас в тюрьме. У него хотели отжать N миллионов после продажи сети магазинов. — Ха,ха,ха! У нас за такую сумму даже гаишник не станет останавливать! Вы приняты.

Это характеризует насколько Краснодарский край богаче сраной Нской области!

За три года жизни здесь я сделал вывод — в Сибири маленькая куча мяса и много сильных собак, дерущихся вокруг нее, не позволяющих мелким псинкам даже приблизиться к куче. В Краснодарском крае огромная кучища мяса на вершине которой дерутся альфа-собаки, а внизу … да, а внизу всем хватает.

Медицина на порядок выше, чем в сраном Нске!

В Нске жену кесарили в облбольнице! В Краснодаре врачи назвали своих коллег дилетантами и вторую дочь жена без проблем родила сама!

Говорить можно много! Мой мэйл tvv3@ya.ru

Если есть у кого желание уехать из Мордора на юг, то будем рады помочь бесплатным советом из своего опыта.

Не платите деньги риелторам — их услуги не стоят ничего! Мы бесплатно объясним, как поступить.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [10:00]

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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

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