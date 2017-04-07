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Сделать учителей госслужащими хотят в Госдуме

Учителя должны быть государственными служащими, это поможет обеспечить достойный уровень их зарплаты. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Сергей Боженов, передает ТАСС.

«Учитель должен быть государственным служащим», — сказал Боженов на заседании комитета, подчеркнув, что это помогло бы решить вопросы, связанные с оплатой труда педагогических работников. «Привязывать зарплату учителя к экономике региона, конечно, это не годится», — сказал депутат, считая, что в таком случае и подача знаний в одном регионе должна отличаться от подачи в другом.

«Я за то, чтобы к этому вопросу вернулись», — заключил Боженов.

На заседании комитета Госдумы по образованию и науке обсуждался вопрос внесения изменений в закон «Об образовании в РФ», связанный с заработной платой педагогических работников и особенностями их режима рабочего времени.

Законопроект, по мнению разработчиков, был направлен на обеспечение достойной заработной платы. В частности, он предполагал установить норму преподавательской нагрузки в школе за ставку заработной платы на уровне 18 часов в неделю, минимальный оклад педработника сделать не меньше половины среднемесячной зарплаты в целом по РФ.

Кроме того, разработчики предлагали доплачивать учителям ежемесячные надбавки за ученую степень доктора наук (15 тыс. рублей), степень кандидата наук (8 тыс. рублей), классное руководство (3 тыс. рублей).

По итогам обсуждений комитет Госдумы по образованию и науке законопроект, внесенный депутатом Госдумы Олегом Смолиным, не поддержал.

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Сделать учителей госслужащими хотят в Госдуме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [09:55]

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