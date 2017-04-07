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Жители: Собака-убийца загрызла двух псов в Бердске

Вечером 5 апреля руководитель пункта передержки бездомных животных Светлана Калабина получила сообщение о том, что требуется помощь по отлову агрессивной собаки на ул. Л. Толстого в Бердске. Ей позвонили зоозащитники и со слов жителей говорили о том, что невменяемая собака загрызла двух хозяйских псов, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Калабина. А сама теперь сидит в смотровой яме. Жители улицы в панике.

На место отправились специалисты пункта передержки.

— Две мертвые собаки лежали в мешках возле смотровой ямы. На них не было ни одной раны. Судя по высунутым языкам, собаки были отравлены. В смотровой яме находилась собака и щенок. Их достали. Без труда. Большая собака была очень напугана и не проявила никакой агрессии. Как только ее вытащили, она со всех ног бросилась домой, — описывает ситуацию Калабина.

Сейчас, когда почти сошел снег, в разных местах города можно обнаружить трупы собак. Один такой находится рядом с гаражами на ул. Огнеупорной. И как говорят жители, смрад поблизости стоит неимоверный.

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Жители: Собака-убийца загрызла двух псов в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [09:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
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