Вечером 5 апреля руководитель пункта передержки бездомных животных Светлана Калабина получила сообщение о том, что требуется помощь по отлову агрессивной собаки на ул. Л. Толстого в Бердске. Ей позвонили зоозащитники и со слов жителей говорили о том, что невменяемая собака загрызла двух хозяйских псов, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Калабина. А сама теперь сидит в смотровой яме. Жители улицы в панике.

На место отправились специалисты пункта передержки.

— Две мертвые собаки лежали в мешках возле смотровой ямы. На них не было ни одной раны. Судя по высунутым языкам, собаки были отравлены. В смотровой яме находилась собака и щенок. Их достали. Без труда. Большая собака была очень напугана и не проявила никакой агрессии. Как только ее вытащили, она со всех ног бросилась домой, — описывает ситуацию Калабина.

Сейчас, когда почти сошел снег, в разных местах города можно обнаружить трупы собак. Один такой находится рядом с гаражами на ул. Огнеупорной. И как говорят жители, смрад поблизости стоит неимоверный.

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