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Греф обещает обвал цен на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф на Биржевом форуме призвал готовиться к «системному» снижению цен на нефть, которое, по его мнению, начнется с 2030 года. Он связывает этот перелом с «уходом с рынка» ОПЕК и развитием сланцевой добычи в Северной Америке как нового «всемирного регулятора».

«Нет веры в нефть, уже ясно, что нынешний кризис — структурный, а не циклический. Этот пылающий костер нельзя заливать деньгами, как который год предлагают некоторые псевдоученые, он будет более ярким, это понятно», — сказал Греф.

Экономика будущего будет интеллектуальной, убежден Греф, к ней можно перейти только через развитие образования, науки, современную систему госуправления и сокращение госсектора, передает РГ.

Проведение приватизации глава крупнейшего госбанка назвал вопросом национальной безопасности. «Когда сегодня свыше 70 процентов экономики составляет госсектор, говорить о конкуренции и эффективности невозможно», — убежден Греф.

«Можно написать три, десять томов с планами реформ, но все зависит от того, какое качество управления покажет новая команда правительства (которая придет после 2018 года). Не надо искать ответ глубоко, он лежит на поверхности», — сказал Греф.

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Греф обещает обвал цен на нефть

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [09:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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