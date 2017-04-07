Государственная инспекция труда в Новосибирской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего 15 марта 2017 года. На территории производственной площадки снегоплавильной станции в ходе работы погрузчик наехал на работника.

— Комиссия данный несчастный случай квалифицирован, как связанный с производством. Основная причина, повлекшая тяжкие последствия для работника является нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившаяся при остановке погрузчика покидая кабину, машинист погрузчика не обезопасил его от самопроизвольного движения, — сообщили в ведомстве.

Пострадавший — 30-летний работник компании «Строй-Сервис». Он получил множественные травмы — погрузчик переехал его по животу. Несчастный случай произошел потому, что водитель вышел из машины, но не поставил ее на ручной тормоз.

В отношении компании ООО «Строй-Сервис» возбуждены административные производства, решается вопрос о наложении штрафа.

В Бердске подобный случай произошел в апреле 2013 года. Ночью на улице Первомайской (возле перекрестка с ул. Комсомольской) погрузчик наехал на сотрудника ООО «Вербена», которое оказывает услуги по уборке города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от полученных травм 45-летний начальник производства частной компании скончался на месте, получив серьезную травму головы.

В ноябре 2016 года намотал на карданный вал собственного водителя автобус в Бердске. Автобус Kia, перевозивший семерых взрослых, во время ремонт покатился назад и раздавил мужчину. Его тело спасателям пришлось доставать с помощью эвакуатора, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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