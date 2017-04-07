США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По его данным, США запустили около 50 ракет «Томагавк» с кораблей в Средиземном море, передает РИА Новости.

Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.

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