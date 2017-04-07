Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

США разбомбили базу сирийских правительственных войск

США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По его данным, США запустили около 50 ракет «Томагавк» с кораблей в Средиземном море, передает РИА Новости.

Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.

Новости smi2.ru

  • Случайно бомба России убила трех военных Турции (2)
  • Россия нанесла первые удары по Сирии (149)
  • Россия воюет из-за нефти и газа? (17)
  • Прибывшие из Сирии военнослужащие высадились ночью в Новосибирске (4)
  • Москва отрицает причастность к разрушению школы в Сирии (0)
США разбомбили базу сирийских правительственных войск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [08:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:20] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...

[10:05] Без виз разрешили украинцам ездить в Европу

Все новости

[10:20] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...

[10:05] Без виз разрешили украинцам ездить в Европу


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: