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США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
По его данным, США запустили около 50 ракет «Томагавк» с кораблей в Средиземном море, передает РИА Новости.
Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [08:55]
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