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На больничный ушла обвиняемая в хищении 7 млн рублей сотрудница мэрии Бердска

Обвиняемую в хищении 7 млн рублей из бюджета Бердска не увольняли из администрации. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных осведомленных источников. Подследственная находится на больничном.

По некоторым данным, обвинения в мошенничестве предъявлены сотруднице управления финансов и налоговой политики Яне Ведяшкиной. Она — специалист отдела учета и отчетности УФиНП. Интересно, что первая ссылка в Гугле по запросу «Яна Ведяшкина Бердск» ведет на страничку ведомства на сайте администрации. Но информации о такой сотруднице в перечне работников нет. Видимо, данные о Ведяшкиной удалили, как только она стала фигуранткой уголовного дела.

Напомним, расследованием занималось областное управление ФСБ. Хищение раскрыли еще в сентябре 2016 года. Они возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Обвиняемая не содержится под стражей. Вскоре ее дело направят в Бердский городской суд.

За последние несколько лет целый ряд бердских чиновников и сотрудников бюджетных учреждений попались на коррупции. Однако хищение 7 млн рублей пока является одним из самых крупных за всю историю Бердска.

Но это не первый случай, когда подследственные чиновники оставались на своих рабочих местах. Например, экс-начальник управления образования Наталья Ким оставалась руководителем ведомства почти год с момента заведения на нее уголовного дела о растрате. А бывший мэр Бердска Илья Потапов, попавшийся на взятке, не снимал с себя полномочий вплоть до приговора суда.

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На больничный ушла обвиняемая в хищении 7 млн рублей сотрудница мэрии Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [08:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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