Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила 70 картельных сговоров при госзакупках лекарственных препараторов и медицинского оборудования, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в ходе форума «Госзаказ — за честные закупки».

Тенишев уточнил, что на начало 2017 г. картельные сговоры были выявлены в 80 регионах, передают «Ведомости». «Признаки картелей были обнаружены при проведении 3000 открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 млрд руб.», — добавил он.

Начальник управления по борьбе с картелями отметил, что при этом с марта прошлого года по март текущего в ФАС не обратился ни один заказчик. «Видимо, их устраивает такая ситуация», — сделал вывод Тенишев.

Он отметил, что уровень картелизации госзакупок лекарств стремительно вырос за год. ФАС уже вынесла решения о наложении штрафов на сумму более 600 млн руб. В ряде регионов при содействии ФАС возбуждены уголовные дела. «Уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет, по моим субъективным оценкам, порядка 50%», — сказал представитель ФАС.

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