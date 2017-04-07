Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин мало восприимчив к неконструктивной критике в свой адрес, однако закон содержит нормы, направленные на защиту чести и достоинства гражданина, в том числе и главы государства. Так представитель президента прокомментировал внесение Минюстом в реестр экстремистских материалов плаката с изображением Путина с макияжем.

Министерство юстиции России внесло в список экстремистских материалов плакат с изображением президента России Владимира Путина с макияжем. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что за время пребывания на посту президента Путин научился не обращать внимания на подобные вещи, однако законодательство указывает на защиту чести и достоинства гражданина, в том числе и президента.

«Я не видел материалов, и я ничего не могу сказать. Но, естественно, есть же в нашем законодательстве определенный, скажем так, свод норм на защиту чести и достоинства гражданина, в том числе и президента. Нужно руководствоваться этими материалами, поэтому ничего не могу сказать, к сожалению. Давайте так, я посмотрю, что это за картинка, проконсультируюсь с Минюстом и отвечу завтра на ваш вопрос», — пообещал Песков.

Вместе с тем представитель президента добавил, что Путин уже мало реагирует на такие вещи.

«Как человека могут задевать, но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимание», — резюмировал Песков.

В середине февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со студентами Университета Иннополис высказал поддержку идеи закона о защите чести и достоинства президента России, в том числе от нападок в прессе.

Разговор начался с того, что руководитель Центра специализированной IT-подготовки Александр Долгобородов спросил у спикера, не считает ли он, что на фоне «ощущаемого в прессе информационного наката» на президента России Владимира Путина необходимо разработать и принять законопроект, который бы защищал честь и достоинство главы государства, в том числе на международной арене.

«Вы почему правы — потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. Президент после того, как он избирается, возглавляет институт, институт президентства. Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован. Да, этот институт надо защищать», — подтвердил Володин.

Он добавил, что соответствующие законы есть в Европе и в США. Он рассказал, что в США за 2015 год за высказывания в адрес занимавшего тогда пост президента Барака Обамы «человека четыре получили серьезные сроки наказания — два, полтора года тюрьмы — просто за высказывания в адрес президента».

«Наша страна в этом более демократична, при этом пишут что хотят, говорят что хотят, и это неотъемлемая часть нашей культуры. Но все это всегда надо сравнивать с тем, как за рубежом. У нас этот вопрос на сегодняшний день не стоит, хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти», — пояснил политик.

Вскоре по этой проблематике высказался Дмитрий Песков, передает Газета.ру.

«Безусловно, ни президент, ни его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат буквально личные оскорбления. Конечно, в данном случае какие-то правовые механизмы для защиты чести и достоинства уже существуют — и здесь стоит задуматься о новых механизмах. То, что такая оголтелая, временами весьма истеричная антипутинская кампания то там, то сям проявляется за границей, — это очевидный факт», — прокомментировал данную инициативу представитель главы государства.

По его словам, «накаты» на кого-либо не являются законными, а вот к умной и взвешенной критике в свой адрес Путин относится конструктивно.

«Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию с ходу», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

На следующий день член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик в интервью «Русской народной линии» выступил в поддержку инициативы о законодательной защите чести и достоинства президента России.

Василик назвал критику президента «хамовым грехом», а также заявил, что обсуждение жизни президента во всех СМИ и соцсетях «омерзительно». Он также добавил, что в римском праве был закон об оскорблении величия римлян, позднее он был перенесен на личность принцепса.

Статья 319 УК России «Оскорбление представителя власти» наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.

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