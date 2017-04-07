USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Информацию об отключении воды на территории Бердска опубликовал пресс-центр мэрии. Отключат некоторые дома в Северном микрорайоне на 5 дней.
В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-23, будет произведено отключение горячей воды у потребителей с 10 апреля (9.00) до 14 апреля (16.00).
Под отключение горячей воды попадают потребители многоквартирных домов по адресам: ул. Попова, 33, 35, 35А, 35Б, 37; ул. Песчаная, 3 и дома частного сектора по ул. Песчаная, 6, 25.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [07:50]
[10:20] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...
[10:05] Без виз разрешили украинцам ездить в Европу
[10:20] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
[10:15] Судят за мошенничество на 1,5 млн рублей хозяйку турфирмы-обманщицы в Бердс...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.
Ясно, ветер: южный, юго-восточный