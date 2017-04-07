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Отключат горячую воду на 5 дней в домах Северного микрорайона Бердска

Информацию об отключении воды на территории Бердска опубликовал пресс-центр мэрии. Отключат некоторые дома в Северном микрорайоне на 5 дней.

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-23, будет произведено отключение горячей воды у потребителей с 10 апреля  (9.00) до 14 апреля (16.00).

Под отключение горячей воды попадают потребители многоквартирных домов по адресам: ул. Попова, 33, 35, 35А, 35Б, 37; ул. Песчаная, 3 и дома частного сектора по ул. Песчаная, 6, 25.

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Отключат горячую воду на 5 дней в домах Северного микрорайона Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 апреля 2017 г. [07:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: юго-западный
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Ясно, ветер: южный, юго-восточный
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