Информацию об отключении воды на территории Бердска опубликовал пресс-центр мэрии. Отключат некоторые дома в Северном микрорайоне на 5 дней.

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-23, будет произведено отключение горячей воды у потребителей с 10 апреля (9.00) до 14 апреля (16.00).

Под отключение горячей воды попадают потребители многоквартирных домов по адресам: ул. Попова, 33, 35, 35А, 35Б, 37; ул. Песчаная, 3 и дома частного сектора по ул. Песчаная, 6, 25.

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