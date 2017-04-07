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Политика Бориса Немцова убили за то, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман, сказано в признательных показаниях подсудимого Шадида Губашева, оглашенных в Московском окружном военном суде.
В настоящее время подсудимый уже отказался от этих показаний и теперь заявляет о невиновности, передает РИА Новости. Поэтому ранее данные им признательные показания огласила прокурор Мария Семененко.
Так, на стадии следствия Губашев рассказал, что его брат Анзор Губашев и предполагаемый киллер Заур Дадаев обсуждали карикатуры из журнала Charlie Hebdo, они были «крайне негативно» настроены по отношению к Немцову, «так как он оскорблял пророка Мухаммеда».
В показаниях также сказано, что Губашев сам не принимал участие в убийстве и узнал о нем от брата. «Они рассказали, что убили человека — Немцова. Я был в шоке и спросил, зачем. Они сказали, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик (Беслан Шаванов, погибший при задержании) следил за Немцовым», — огласила показания прокурор.
Губашев в суде отказался подтвердить сказанное. «Это не мои слова. Как мне сказали, то я и делал, я подписал, но это не мои слова», — заявил подсудимый.
Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 27 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.
На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.
Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.
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