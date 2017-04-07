Россельхознадзор хочет изымать из магазинов опасные продукты без суда и сразу же их уничтожать. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон, сообщает Ъ. Россельхознадзор предлагает расширить понятие «некачественных продуктов питания». Опасными могут стать те товары, которые поступили в Россию без документов или по поддельным сертификатам.

К чему могут привести такие меры? Не обернутся ли они конкурентными войнами?

Сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов уверен, что это поможет защитить рынок от контрафакта.

«Если продукция качественная, безопасная, зачем предпринимателю подделывать документы? Думаю, что вопрос о том, что за продукцию нам поставляют, на сегодняшний день актуален. Мы знаем, что через страны-транзитеры — Белоруссию, Казахстан, Армению — в Россию может попасть все, что угодно. При этом компетентные органы на границе не всегда могут определить подлинность продукции, и поэтому к нам попадают товары, далекие от безопасности», — заметил он.

С августа 2015 года в России начали уничтожать санкционные продукты, которые нелегально ввезли в страну из Евросоюза и США. По данным Россельхознадзора, большое количество таких товаров поступает из Белоруссии по поддельным документам. На границе с республикой даже был введен особый контроль. Теперь перечень «уничтожаемой продукции» может расшириться.

Первыми от этого пострадают ритейлеры, уверен председатель общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Михаил Аншаков.

«У Россельхознадзора уже есть полномочия изымать продукцию, так что сейчас ведомство просто хочет вывести процедуру из публичного поля. Как всегда декларируется забота о потребителях, но у чиновников могут быть интересы несколько отличные. Если они будут иметь полномочия не только забирать продукцию, но ее тут же уничтожать, то предприниматели столкнутся с валом произвола, это никак не будет контролироваться. А обращаться в суд, когда уже все товары уничтожены, малоперспективно, особенно в России», — подчеркнул он.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт публично попросил снять с него контроль над поставками продуктов из Белоруссии и передать эту функцию другим ведомствам. Данкверт напомнил, что президент Лукашенко пригрозил завести на него уголовное дело. Белорусский лидер недоволен тем, что глава Россельхознадзора приостановил поставки товаров с нескольких предприятий республики.

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